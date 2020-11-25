Начались работы по очистке пруда Шнелли.

«Мы ждали этого дня достаточно долго и теперь все готово к тому, чтобы начать работы по очистке пруда Шнелли, который основательно чистили последний раз 30 лет назад. На первом этапе подрядчик ограничит доступ в зоны, где будут проходить работы, установит площадки для мусора и ила, который будут доставать из пруда, а также защитит на время работ деревья. Сначало масштабного ограничения доступа в парк и перекрытия дорожек парка не планируется. Когда это станет необходимостью, мы сообщим об этом отдельно», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.