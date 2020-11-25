Проголосовавшему против проведения референдума о браке Сийму Кийслеру нашли замену

В понедельник проголосовавшего в Конституционной комиссии Рийгикогу за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины Сийма Кийслера («Отечество») отправили в Комиссию по сельской жизни.
Вместо Кийслера в Конституционную комиссию Рийгикогу направлен бывший член Комиссии по сельской жизни Хейки Хепнер, сообщает Postimees.
Решение «Отечества» подтвердили в правлении Рийгикогу.
«В комиссиях представляют фракцию и поэтому для обсуждения этого вопроса мы должны заменить Сийма Кийслера другим членом фракции, который готов представлять официальную позицию фракции», - обосновал это решение в понедельник Хелир-Валдор Сеэдер.
Новое голосование в Конституционной комиссии должно состоятся уже в этот четверг.