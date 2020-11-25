Ср, 25.11.2020
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Аллар Йыкс
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  • Проголосовавшему против проведения референдума о браке Сийму Кийслеру нашли замену

Проголосовавшему против проведения референдума о браке Сийму Кийслеру нашли замену

Сийм Кийслер.

ФОТО: Kaader videost

В понедельник проголосовавшего в Конституционной комиссии Рийгикогу за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины Сийма Кийслера («Отечество») отправили в Комиссию по сельской жизни.

Вместо Кийслера в Конституционную комиссию Рийгикогу направлен бывший член Комиссии по сельской жизни Хейки Хепнер, сообщает Postimees.

Решение «Отечества» подтвердили в правлении Рийгикогу.

«В комиссиях представляют фракцию и поэтому для обсуждения этого вопроса мы должны заменить Сийма Кийслера другим членом фракции, который готов представлять официальную позицию фракции», - обосновал это решение в понедельник Хелир-Валдор Сеэдер.

Новое голосование в Конституционной комиссии должно состоятся уже в этот четверг.

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