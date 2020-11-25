В Эстонии немногие родители знают, чем на самом деле их дети заняты в интернете

В рамках кампании Цифрового IQ учащихся, запущенной технологической компанией Samsung, опросили в общей сложности 500 молодых людей в Эстонии в возрасте от 14 до 18 лет об их мнениях и знаниях в отношении киберпространства. Оказалось, что, хотя в некоторых отношениях знания и поведение молодых людей в отношении угроз в киберпространстве являются образцовыми, в порой существуют очень существенные пробелы в понимании того, как обеспечить собственную безопасность.

71% молодых людей признали, что их родители понятия не имеют, что они делают в интернете. Однако, 23% молодых людей считают, что, если бы родители о таких занятиях знали, они бы их точно не одобрили.

«Мы не спрашивали, что именно представляют собой эти предосудительные действия, но такая оценка самих молодых людей показывает, что по крайней мере они осознают разницу между, так сказать, хорошим поведением и сомнительными действиями», - пояснила руководитель программы Цифрового IQ учащихся Эгле Тамелите.

Если в цифровом мире возникают проблемы, 54% молодых людей никогда не сообщают о них своим родителям, и еще больше респондентов – до 80% – никогда не сообщат учителям.

«В ситуации, когда снова начинается интенсивное дистанционное обучение, очень жаль, что так много молодых людей не осмеливаются обратиться к своим родителям или учителям. Мы определенно должны уделять больше внимания выстраиванию более доверительных отношений с молодыми людьми в цифровом мире», - отметила Тамелите.

Опрос также показал, что молодые люди считают себя хорошо осведомленными о рисках кибербезопасности. 69% молодых людей заявили, что родители также достаточно научили их правилам поведения и познакомили с таящимися в Интернете опасностями. 73% респондентов считают, что получили достаточную информацию об опасностях в школе и от учителей.