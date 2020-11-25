Ср, 25.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • На пешеходном переходе автомобиль сбил человека: пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

Фото ⟩ На пешеходном переходе автомобиль сбил человека: пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

Сегодня, 25 ноября, около половины шестого вечера в Тарту произошло ДТП: пожилой человек попал под машину, сообщает Tartu Postimees.

Мужчина 1939 года рождения начал переходить дорогу по находящемуся вблизи перекрестка улиц Аардла и Тяхе пешеходному переходу. Пешехода не заметил водитель Toyota, который сбил пожилого человека. 

В результате ДТП пожилого человека откинуло на крышу автомобиля и он получил тяжелые травмы. Скорая помощь доставила его в Клинику Тартуского университета.

Авария стала неожиданностью и для водителя Toyota. Позднее было обнаружено, что перчатки пешехода, пострадавшего в ДТП, остались на крыше наехавшей на него машины.

Был ли у пешехода светоотражатель, на месте не удалось установить.

Видимость на этом участке дороги была чрезвычайно плохой, поскольку на улице уже темно и идет сильный дождь. 

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