Ратас: Эстонии для развития необходим охватывающий все население страны план

Ратас сказал в своем докладе, что подготовленный государством план намечает цели развития Эстонии, желаемые результаты в области их достижения и ставит необходимые задачи, помогая таким образом делать выбор и принимать решения, формирующие будущее страны. «Эстонии нужно решительнее сфокусироваться на будущем и победить проблемы, которые влияют на нашу жизнь», - сказал глава правительства.

Инициированная правительством стратегия «Эстония 2035» на основании общемировых прогнозов и анализа будущего страны формулирует девять одинаково важных потребностей развития и связанные с ними опасности и возможности. В центре стратегии пять целей, которые описывают, какой Эстония должна стать в 2035 году.

Целью стратегии является такая Эстония, в которой живут разумные, деятельные и заботящие о своем здоровье люди. Эстонское общество заботится о своих членах, открыто и готово к сотрудничеству. Жизненная среда в стране учитывает потребности каждого человека, безопасна и хорошо развита. Эстонская экономика сильна, инновативна и ответственна. Эстонское государство прогрессивно, достойно доверия и ставит во главу угла интересы человека. «Чтобы достичь этих целей и справиться с потребностями развития, нам в ближайшее время потребуются перемены практически во всех сферах жизни», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Ратаса, самые значительные изменения описаны в общей части стратегии, которую должен одобрить парламент. Более детальное описание необходимых действий приведено в программе действий по претворению стратегии в жизнь. Программу действий одобряет правительство, оно же будет ее регулярно пересматривать и обновлять.

Долгосрочная стратегия развития должна, по словам премьер-министра, способствовать решению стоящих перед государством объективных проблем и прогрессу. «Она должна нести в себе объединяющие общество ценности и цели, оставляя нам всем при этом свободу выбирать путь к достижению этих целей. В ней не стоит искать линеарности, характерной для частного сектора – управление государством гораздо разнообразнее. Исходя из этого, я уверен, что Рийгикогу найдет хороший консенсус в результате обсуждения «Эстонии 2035», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, продолжавшееся более двух лет составление стратегии показало, что для того, чтобы задать направление развитию государства, Эстонии не нужен один красивый лозунг или кампания. «Долгосрочный план развития государства должен быть прежде всего сосредоточенным на интересах людей – и в равной степени затрагивать интересы каждого. Этот результат нашел хорошее отражение в стратегическом документе, поскольку кого из нас не касаются здоровье, образование, публичное пространство, природная среда, экономика, оборона, культура, семьи, дети или рынок труда», - сказал премьер-министр.

"Эстония 2035" - это стратегия сотрудничества Рийгикогу и правительства, которая в первый раз дает целостную картину стратегического планирования и формирования и финансирования политик во всех областях, задающих направление долгосрочному развитию Эстонии. Стратегия позволяет создать условия для лучшей организации стратегического и результативного руководства, уменьшения количества стратегических документов и интеграции целей ООН в области сберегающего развития в документы, регулирующие развитие государства. Также стратегия является основой для планирования использования средств Европейского союза.