Tallink Silja сократит в Финляндии около сотни рабочих мест

Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия, отметив, что сокращение рабочих мест состоится еще в этом году и коснется оно работающих на берегу сотрудников компании.

По словам исполнительного директора предприятия Маргуса Шульца, вызванный пандемией коронавируса кризис оказался настолько глубоким и затяжным, что фирма вынуждена радикально адаптировать свой бизнес к меняющимся условиям.

«Путешествия по морю не вернутся к прежним объемам еще долгое время, однако когда-нибудь восстановление бизнеса все же может начаться. Мы принуждены провести в фирме и структурные изменения, и реорганизацию», - сказал Шульц.

Он отметил, что кризис затронул такие сферы деятельности компании как одиночные и объединенные продажи, грузоперевозки, магазины на судах, терминалы, маркетинг и опорные услуги.

«Путешествия по морю практически остановились из-за жестких ограничений на поездки. К сожалению, даже самым усердным работникам приходится лично испытать на себе экономическое воздействие пандемии коронавируса на экономику. Мне очень жаль каждого работника Tallink Silja, остающегося без работы. Но наша деятельность уже не вернется к прежним временам, поскольку миру вокруг нас изменился», - добавил Шульц.