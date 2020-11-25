Полицейский рейд закончился для пьяного водителя уголовным производством

Раквереские полицейские сегодня, 25 ноября, провели масштабный рейд по проверке трезвости водителей. Было проверено почти 400 человек.
Проверку на трезвость проводили в трех населенных пунктах Ляэне-Вирумаа: в Ракке, Симуна и Вяйке-Маарья, пишет Virumaa Teataja.
Полицейские проверили 393 водителя, из которых только в отношении одного было начато уголовное производство из-за нетрезвого вождения.
"Мы искренне благодарим всех ответственных участников дорожного движения, которые относятся серьезно как к своему здоровью, так и здоровью окружающих и не садятся за руль до тех пор, пока не убедятся, что их состояние позволяет это", - говорится на странице в соцсетях Раквереского отделения полиции.