Ехавший из Таллинна в Хельсинки водитель негодует: всех заставляли дышать в алкометр с многоразовой воронкой

Шумов рассказал изданию Yle, что в финском порту была длинная очередь из полусотни машин и для всех использовали один и тот же прибор. "Воздух, который я выдувал в прибор, летел мне обратно в лицо. Я возмутился, но пришлось подчиниться и пройти тест, - сказал он. - На выезде я пожаловался сотруднице, которая проверяла документы на машину. Сказал, что в ситуации с коронавирусом такие методы недопустимы. Она согласилась, но проверка продолжилась".

По заявлению начальника отдела морской погранохраны Финского залива Йооны Кастрена, данная модель в некотором роде даже гигиеничнее той, в которой применяются одноразовые мундштуки, так как водитель не прикасается губами непосредственно к воронке.

Но в одну и ту же воронку дышат до 50 человек с расстояния в пять сантиметров, что в условиях коронавирусных ограничений и обязанности носить маски вызвало вопросы.