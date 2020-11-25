Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас
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  • Ехавший из Таллинна в Хельсинки водитель негодует: всех заставляли дышать в алкометр с многоразовой воронкой

Ехавший из Таллинна в Хельсинки водитель негодует: всех заставляли дышать в алкометр с многоразовой воронкой

Алкотестер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Haabu

Проверка водителей на алкогольное опьянение в Западном порту Хельсинки вызвала недоумение у Максима Шумова, который в ночь с 22 на 23 ноября возвращался из Таллинна. По словам пассажира, всех водителей заставляли дуть в алкотестер с многоразовой воронкой.

Шумов рассказал изданию Yle, что в финском порту была длинная очередь из полусотни машин и для всех использовали один и тот же прибор. "Воздух, который я выдувал в прибор, летел мне обратно в лицо. Я возмутился, но пришлось подчиниться и пройти тест, - сказал он. - На выезде я пожаловался сотруднице, которая проверяла документы на машину. Сказал, что в ситуации с коронавирусом такие методы недопустимы. Она согласилась, но проверка продолжилась".

По заявлению начальника отдела морской погранохраны Финского залива Йооны Кастрена, данная модель в некотором роде даже гигиеничнее той, в которой применяются одноразовые мундштуки, так как водитель не прикасается губами непосредственно к воронке.

Но в одну и ту же воронку дышат до 50 человек с расстояния в пять сантиметров, что в условиях коронавирусных ограничений и обязанности носить маски вызвало вопросы. 

Такие же приборы с многоразовой воронкой наряду с тестерами со сменными мундштуками использовала до сегодняшнего дня и Таможенная служба Финляндии. Однако, как заявил глава отдела по контролю Кари Марьямяки, после вышеописанного случая работникам таможни будут выданы новые распоряжения, запрещающие использование модели с воронкой.

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