Откровения жертвы насилия: терпела семь лет и боялась, что дети останутся без матери

«Это безумный страх, который меня полностью сковал», - говорит Силле (имя изменено), которая семь лет прожила с применявшим насилие мужчиной.
Отношения с мужчиной, который производил впечатление трудолюбивого человека и прекрасного отца семейства, были полны постоянного страха, что муж когда-нибудь ударит так, что дети останутся без матери, пишет Saarte Hääl.
«В полицию я просто не осмеливалась пойти», - говорит Силле.
Врач выписал ей антидепрессанты, из-за которых она часто чувствовала себя наркоманкой. Ей было стыдно и она думала, что если муж уйдет, все вокруг будут думать: посмотри, хороший мужик бросил, сама виновата!
«Ах, как бы хотелось сломать тебе шею»
У мужа от прошлого брака было двое детей, с Силле у них родился еще один ребенок. Если в прошлом браке мужчина пил, с Силле он алкоголь не употреблял.
«Сначала мне нравилось, что он был таким трудолюбивым, с решительным и сильным характером, но однажды он начал становиться нервным из-за замечаний и критики», - говорит женщина, которая решила во имя мира в доме идти на компромисс в разногласиях.
Силле бросилось в глаза, что ему были противны его двое старших детей — он высмеивал их и критиковал. Когда жена осмеливалась указать, что так вести себя с детьми неправильно, гнев мужа обрушивался на нее.
Когда Силле забеременела, она думала, что впереди их ждет чудесное время: «Я думала, что когда ребенок родится, будем гулять с коляской, начнем лучше общаться между собой».
Но после рождения сына насилие только усилилось. Муж мог схватить Силле за волосы на глазах у детей и выбросить ее за дверь.
«Его старший сын сказал, что это то же самое, что они видели случалось с их матерью, но тогда муж был пьян», - рассказывает Силле.
Иногда отец семейства загонял Силле в угол, хватал ее руками за горло, будто хотел задушить. «Ах, как бы хотелось сломать тебе шею!» - говорил он.
Иногда, когда они вместе находились в компании, муж шептал Силле: «Пойдем домой и там я поставлю тебя на место».
Когда семья Силле подарила им деньги, муж забрал их себе и сказал, что ее родители заплатили ему за то, что он вообще терпит в своем доме такую женщину.
Лишь десятая часть случаев становится достоянием общественности
На Сааремаа за десять месяцев 2020 года в полицию сообщили о насилии в близких отношениях 185 раз. В 52 случаях для расследования преступления было начато уголовное производство.
«Алкоголь играет ключевую роль, - говорит участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди. - Сообщений больше в дни зарплат и во время праздников».
Но статистика показывает только десятую часть от всех случаев насилия в близких отношениях.
Юханди подчеркивает, что рост статистики не обязательно плохой показатель, но также это говорит о том, что люди чаще обращаются за помощью.
Участковый добавляет, что насилие не всегда означает удары и приминение физической силы. Это может быть психологическое или даже экономическое насилие, когда мужчина забирает у женщины все деньги, делая ее финансово зависимой от него.
«Последнее время он так больно ранил словами, что я больше не жила, а просто существовала. Была просто как труп возле него, совершенно омертвевшая», - рассказывает Силле, которая завершила полные насилия отношения несколько лет назад и переехала на Сааремаа.
Последней каплей стал разговор одним утром, когда Силле села за кухонный стол и спросила у мужа, хочет ли он расстаться.
Муж вышел из себя и начал орать. В тот момент возле них был их двухлетний сын, который от страха в истерике стал кричать: «Папа, не надо!»
Тогда Силле решила, что ради ребенка должна уйти.
«Я не хотела, чтобы маленький сын рос в такой атмосфере. Он был на грани нервного срыва, с расстройством поведения, кричал и истерил без причины», - вспоминает мать.
Она надеется, что все больше женщин, состоящих в отношениях, где применяется насилие, найдут в себе силы принять решение и у них будет хотя бы одно вызывающее доверие лицо, которому можно будет рассказать о сложившейся ситуации, а еще лучше — найти помощь.
Силле признается, что сама сначала не решалась кому-то рассказать о происходящем. Даже когда она в итоге призналась матери, та посчитала, что дочь сам подливает масло в огонь.
Через несколько недель после случая за кухонным столом Силле была дома и начала просто кричать. Нервы сдали. Приемная дочь ее утешила. Силле взяла телефон и позвонила матери.
«Она приехала за мной и я загрузила в машину немного вещей», - рассказывает о своем решительном шаге Силле.
У мужа не нашлось ничего другого сказать, как: «Дай знать, когда будете уезжать, я попрощаюсь с сыном».
До сих пор Силле не услышала ни извинений, ни сожалений.
Неисправимый изверг
Силле переехала на Сааремаа с сыном и забрала с собой детей мужа от первого брака. Позже они признались ей, что отец их избивал, когда они были маленькими.
«Приемная дочь сказала, что я еще легко отделалась, поскольку позже отец не пил. Но во время брака с их матерью он употреблял алкоголь и насилие было более жестким».
Бывшая жена рассказала, что была беременна, когда муж ударил ее так, что она потеряла ребенка.
Обратиться в полицию она не решилась. Она сказала, что на нее побежала собака, она споткнулась и упала. В магазин тогда она ходила обмотанная шарфом, чтобы скрыть следы удушения.
Однажды он душил бывшую жену подушкой так, что она потеряла сознание. Все это на глазах детей.
Девочка позднее рассказала, что часто уводила брата из дома, чтобы тот не становился свидетелем сцен насилия.
Тактика насильника была в том, чтобы держать подальше жену от всех знакомых и друзей, даже от семьи.
«Он не разрешал мне даже ходить к маме», - рассказывает Силле, по словам которой, муж так хорошо промыл ей мозги, что в какой-то момент казалось невозможным выбрать из этой ямы.
Насилию нет оправдания
Участковый Меэлис Юханди говорит, что хотя жертвами семейного насилия становятся и мужчины, три четверти случаев связаны с жертвами-женщинами.
«Мужчина может утверждать, что женщина сама спровоцировала и получила удар, но насилию нет оправдания. Проблема в тех, кто не может контролировать себя и прибегает к насилию», - говорит полицейский.
Юхенди отмечает, что важно в ссоре уметь договариваться и различать обычную ссору и проявление насилия.
«Мы должны понимать, когда человек хочет причинить другому вред и боль», - подчеркивает он.
Конечно, незнакомцам тяжело советовать, но это не нормальное мышление, что «ай, они так и так все время дерутся».
Юханди говорит, что если раньше все внимание было сосредоточено на жертве, то теперь все больше внимания стали обращать именно на проявляющего насилие.
Его отправляют к клиническому психологу, суд назначает ему обязательное участие в соцпрограмме, чтобы помочь человеку освободиться от бациллы насилия.
«Может случиться так, что во время ссоры вызовут полицию и скажут вывести этого человека отсюда. В этой ссоре я уступила, не смогла одолеть его и вызвала полицию на помощь. Заберите его, но больше ничего не делайте - в других случаях я справлюсь с ним сама. Но, как правило, все равно не справляется», - сказала Меэлис Юханди.
Повреждения нужно сразу зафиксировать в больнице
По словам заведующего отделением неотложной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, покраснения, синяки и ссадины проходят довольно быстро, поэтому их необходимо как можно скорее зафиксировать.
«Заявление в полицию можно написать и позже, полиция сможет ходатайствовать у больницы информацию о пациенте, где будут точно описаны признаки насилия», - объясняет Лайдна.
Он добавил, что самому пациенту не нужно будет потом об этом беспокоиться, но доказательства чрезвычайно важны для полиции для рассмотрения дела.
По словам доктора, жертвы насилия в близких отношения приходят в ЭМО на Сааремаа несколько раз в месяц.
К сожалению, травмы часто связаны с опьянением насильника, а жертвы приходят в день зарплаты и во время праздников.
Лайдна также отметил, что люди стали смелее заявлять о таких инцидентах.
Сегодня, 25 ноября, - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, когда обращается особое внимание на ситуацию с насилием против женщин и девочек, на его последствия и профилактику.
В пандемию в мире возросло число случаев насилия в отношении женщин. Об этом сообщается на официальном сайте Организации объединённых наций. Уточняется, что в некоторых странах количество обращений на специальную «горячую линию», особенно по поводу домашнего насилия, увеличилось в пять раз.