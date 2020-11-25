Откровения жертвы насилия: терпела семь лет и боялась, что дети останутся без матери

Девочка позднее рассказала, что часто уводила брата из дома, чтобы тот не становился свидетелем сцен насилия.

Тактика насильника была в том, чтобы держать подальше жену от всех знакомых и друзей, даже от семьи.

«Он не разрешал мне даже ходить к маме», - рассказывает Силле, по словам которой, муж так хорошо промыл ей мозги, что в какой-то момент казалось невозможным выбрать из этой ямы.

Участковый Меэлис Юханди говорит, что хотя жертвами семейного насилия становятся и мужчины, три четверти случаев связаны с жертвами-женщинами.

«Мужчина может утверждать, что женщина сама спровоцировала и получила удар, но насилию нет оправдания. Проблема в тех, кто не может контролировать себя и прибегает к насилию», - говорит полицейский.

Юхенди отмечает, что важно в ссоре уметь договариваться и различать обычную ссору и проявление насилия.

«Мы должны понимать, когда человек хочет причинить другому вред и боль», - подчеркивает он.

Конечно, незнакомцам тяжело советовать, но это не нормальное мышление, что «ай, они так и так все время дерутся».

Юханди говорит, что если раньше все внимание было сосредоточено на жертве, то теперь все больше внимания стали обращать именно на проявляющего насилие.

Его отправляют к клиническому психологу, суд назначает ему обязательное участие в соцпрограмме, чтобы помочь человеку освободиться от бациллы насилия.

«Может случиться так, что во время ссоры вызовут полицию и скажут вывести этого человека отсюда. В этой ссоре я уступила, не смогла одолеть его и вызвала полицию на помощь. Заберите его, но больше ничего не делайте - в других случаях я справлюсь с ним сама. Но, как правило, все равно не справляется», - сказала Меэлис Юханди.

Михкель Лайдна. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Повреждения нужно сразу зафиксировать в больнице

По словам заведующего отделением неотложной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкеля Лайдна, покраснения, синяки и ссадины проходят довольно быстро, поэтому их необходимо как можно скорее зафиксировать.

«Заявление в полицию можно написать и позже, полиция сможет ходатайствовать у больницы информацию о пациенте, где будут точно описаны признаки насилия», - объясняет Лайдна.

Он добавил, что самому пациенту не нужно будет потом об этом беспокоиться, но доказательства чрезвычайно важны для полиции для рассмотрения дела.

По словам доктора, жертвы насилия в близких отношения приходят в ЭМО на Сааремаа несколько раз в месяц.

К сожалению, травмы часто связаны с опьянением насильника, а жертвы приходят в день зарплаты и во время праздников.

Лайдна также отметил, что люди стали смелее заявлять о таких инцидентах.