Ср, 25.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс

Василий Новак о ношении масок: ограничения призваны спасти людей

Люди в масках.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees/scanpix

Руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак считает, что ограничения призваны спасти людей, а не создать массу штрафов и гонения на несогласных, передает rus.err.ee.

"Сейчас реализация прогнозов практически стопроцентная, мы склонны доверять математикам и эпидемиологам, которые создают эти прогнозы - а они неутешительные. Поэтому о добровольности: хочешь - носи, не хочешь - не носи, речь уже не идет", - сказал Василий Новак в передаче ETV+ "Кто кого?".

По словам Новака, здесь можно провести параллели с требованием пристегиваться ремнем безопасности во время движения автомобиля, что также не является добровольным.

"Защитный эффект возникает, когда в эпидемиологической ситуации маску носит большое количество людей - и больных, и здоровых", - резюмировал Новак.

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