Василий Новак о ношении масок: ограничения призваны спасти людей

"Сейчас реализация прогнозов практически стопроцентная, мы склонны доверять математикам и эпидемиологам, которые создают эти прогнозы - а они неутешительные. Поэтому о добровольности: хочешь - носи, не хочешь - не носи, речь уже не идет", - сказал Василий Новак в передаче ETV+ "Кто кого?".