Василий Новак о ношении масок: ограничения призваны спасти людей

Руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак считает, что ограничения призваны спасти людей, а не создать массу штрафов и гонения на несогласных, передает rus.err.ee.
"Сейчас реализация прогнозов практически стопроцентная, мы склонны доверять математикам и эпидемиологам, которые создают эти прогнозы - а они неутешительные. Поэтому о добровольности: хочешь - носи, не хочешь - не носи, речь уже не идет", - сказал Василий Новак в передаче ETV+ "Кто кого?".
По словам Новака, здесь можно провести параллели с требованием пристегиваться ремнем безопасности во время движения автомобиля, что также не является добровольным.
"Защитный эффект возникает, когда в эпидемиологической ситуации маску носит большое количество людей - и больных, и здоровых", - резюмировал Новак.