«Ход королевы»: путешествие в Зазеркалье

Режиссер Скотт Фрэнк снял отнюдь не пафосную спортивную драму о маленькой сиротке, пробивающейся через тернии к звездам. Несмотря на то что мир Бет Хармон — Америка 50-60-х годов — винтажный, красочный, почти кукольный, по части визуальных изысков способный потягаться даже с творениями главного эстета мирового кино Уэса Андерсона, реалии ее жизни крайне далеки от сказки. Ну а все нюансы, связанные с шахматами, соблюдены и продуманы до мельчайших деталей — консультантом сериала выступил сам Гарри Каспаров.

Трудности жизни гения

Хармон выросла в приюте, где детей пичкали транквилизаторами, и зависимость от бело-зеленых таблеток не покидает ее даже спустя годы, когда она становится national treasure Америки, а появившийся с легкой руки приемной матери алкоголизм лишь подливает масла в огонь. Бет — замкнутая, аутичная, и большую часть сериала ничто, кроме шахмат, не вызывает у нее серьезного интереса. Особенно ярко это проявляется в детстве и подростковом возрасте, когда при виде шахматной доски или журнала отсутствующее выражение лица мгновенно сменяется радостным и заинтересованным. Как и у многих гениев — а Бет, без сомнения, гениальна — ее отношения с людьми складываются непросто, она часто страдает от одиночества и с радостью готова согласиться на любую компанию. Аня Тейлор-Джой проявила себя как одна из самых талантливых актрис своего поколения — представить в этой роли кого-то другого просто не получается.

«Гамбит ферзя» завораживает с первой серии своей холодной, нарочито неестественной и предельно эстетичной атмосферой. Если, например, в российском сериале-сенсации «Чики» жизнь показана такой, как она есть, и происходящему и героям веришь так, словно смотришь докфильм, то в «Гамбите ферзя» ситуация обратная. И это ни в коем случае нельзя назвать недостатком — просто такова реальность Хармон. Одна из главных находок сериала — проступающая на многочисленных потолках огромная шахматная доска с фигурами, которая не без помощи транквилизаторов является героине. Это ее способ играть, думать и побеждать, воплощение ее жутковатого сказочного мирка, в котором возможно все.

Бет в Кентукки на одном из своих первых турниров. ФОТО: Кадр из фильма

В сериале семь серий — именно столько клеток отделает пешку от того, чтобы стать ферзем. Первые серии — яркие, динамичные, приковывающие внимание. В середине восторг немного утихает — «Гамбит» начинает потихоньку погрязать в самоповторах: героиня в основном играет в шахматы и прикладывается к бутылке. Это, пожалуй, единственный недостаток — с каждой серией сериал притягивает чуть меньше.