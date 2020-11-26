Суле: при нынешнем приросте числа зараженных сокращение планового лечения неизбежно

Относительно ношения масок Суле сказал, что верит в их пользу, а также добавил, что люди могут остановить распространение вируса, если будут сохранять дистанцию, меньше контактировать и защищать себя и коллег ношением маски и мытьем рук.

На вопрос о том, что в ближайшее время станет с плановым лечением, Суле сообщил, что в ближайшее время они постараются сделать все и во всех больницах, чтобы не допустить его сокращения. "Это дополнительная сложность, но в длительной перспективе, если рост заболеваемости у нас продолжится прежними темпами, то прекращение или очень существенное уменьшение планового лечения неизбежны", - сказал он.