Чт, 26.11.2020
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Март Хельме
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  • Суле: при нынешнем приросте числа зараженных сокращение планового лечения неизбежно

Суле: при нынешнем приросте числа зараженных сокращение планового лечения неизбежно

Урмас Суле.

ФОТО: Mailiis Ollino

Как сообщил в студии "Актуальной камеры" директор Пярнуской больницы Урмас Суле, который с 1 декабря сменит Аркадия Попова во главе кризисного штаба Департамента здоровья, если темпы распространения коронавируса в Эстонии не снизятся, то прекращение или значительное сокращение планового лечения в больницах станет неизбежным, пишет Rus.ERR.

Относительно ношения масок Суле сказал, что верит в их пользу, а также добавил, что люди могут остановить распространение вируса, если будут сохранять дистанцию, меньше контактировать и защищать себя и коллег ношением маски и мытьем рук.

На вопрос о том, что в ближайшее время станет с плановым лечением, Суле сообщил, что в ближайшее время они постараются сделать все и во всех больницах, чтобы не допустить его сокращения. "Это дополнительная сложность, но в длительной перспективе, если рост заболеваемости у нас продолжится прежними темпами, то прекращение или очень существенное уменьшение планового лечения неизбежны", - сказал он.

"У нас есть одно важное преимущество по сравнению с весной - у нас достаточно средств индивидуальной защиты, есть опыт, как работать с этой болезнью. Вакцины пока нет, но с мы каждым днем узнаем больше", - считает директор Пярнуской больницы.

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