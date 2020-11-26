Не мешайте мне попасть под машину – имею право!..

После длительных дебатов (на мой взгляд, слишком длительных, но это – так, к слову) правительство пришло к заключению, что требование носить защитные маски в закрытых помещениях публичного сектора соответствует законодательным нормам Эстонской Республики.
Как и следовало ожидать, немедленно нашлись протестанты. И даже не из стана оппозиции, как можно было предположить, а вовсе из экспертной среды. В частности, присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс уже на следующий день выступил с разгромной критикой в адрес правительства, обвинив его, ни много, ни мало, в нарушении закона.
Маски – долой, даёшь свободу!
Если перевести заковыристый юридический канцелярит, которым обычно пользуются адвокаты, желая придать своим рассуждениям солидно-научный вид, на более-менее понятный человеческий язык, то в сухом остатке мы получим незатейливую мысль: ребята, принуждая народ носить маски в публичных местах, нас загоняют в правовой беспредел!
В тексте комментария экс-канцлера юстиции, изобилующем малопонятными неспециалисту терминами и оборотами, одно из немногих предложений, сформулированных достаточно понятно для рядового обывателя, гласит: «Те, чьи права принуждением к ношению масок нарушены, при желании могут в течение 30 дней обратиться в административный суд».
Вы как хотите, но слышится здесь намек: мол, обращайтесь, если что – поможем...
Правда, свои размышления Йыкс завершает существенным уточнением: он, конечно (!), носит маску, но не по принуждению.
По-хорошему, с этого следовало бы начать, тогда и критика воспринималась бы по-другому. Дескать, сознательный гражданин и присяжный адвокат, понимая всю серьезность положения, призывает сограждан следовать его примеру и принимать все необходимые меры защиты от пандемии, но вот только правительству следовало бы действовать юридически более грамотно. А то как-то получается непоследовательно. Но уж лучше так, чем совсем никак…
Кстати, хотелось бы услышать по этому поводу мнение действующего канцлера юстиции Юлле Мадизе. Однако пикантность ситуации заключается в том, что своим «упреждающим ударом» Йыкс поставил коллегу в ложное положение. Теперь что бы ни сказала госпожа Мадизе, её можно будет упрекнуть в ангажированности. Если она поддержит решение кабинета, то раздадутся упреки в чрезмерной лояльности, идущей в ущерб профессионализму; если наоборот – то в корпоративной солидарности вопреки интересам общества и государства.
…то и силу применить
Вообще-то можно было и не придавать такого значения частному (sic!) мнению некоего, отдельно взятого юриста. Но беда-то в том, что своим комментарием присяжный адвокат Аллар Йыкс оказывает поддержку социальному нигилизму, с проявлениями которого мы сталкиваемся всё чаще.
И дело даже не в том, что кто-то не хочет носить маски. Доходит и до более серьезных конфликтов. Об одном из них недавно сообщали республиканские и региональные СМИ. Речь идет о случае в Выру, где полиции пришлось применить силу, чтобы прекратить затянувшуюся вечеринку в клубе Boschwechter. А вмешаться правоохранителям пришлось из-за нарушения всех правил на увеселительном мероприятии, «несмотря на то, что с владельцем бара заранее связались перед мероприятием и разъяснили, какие ограничения применяются к публичным мероприятиям для предотвращения распространения вируса», как сказано в комментарии по этому поводу, последовавшем со стороны пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк.
И этот факт не единичен. Далее в сообщении об инциденте в Выру говорится: «На выходных были и другие подобные случаи в отдельных местах Эстонии, когда бары и пабы игнорировали приказ правительства закрывать двери после полуночи и не сотрудничали, чтобы снизить риск заражения вирусом в то время, когда количество инфицированных в Эстонии только растет. В нескольких случаях полиции также приходилось вмешиваться, чтобы прекратить мероприятия…»
А это уже не только социальный, но и правовой нигилизм.
У проблем, возникающих в ходе борьбы с пандемией, к сожалению, нет хорошего решения. Есть только плохое, очень плохое и отвратительное. О последнем не хотелось бы даже думать, не то что говорить. Но по поводу двух первых: либо мы все подчиняемся решению об обязательном ношении масок и соглашаемся на те дополнительные ограничения, которые вводятся последним решением правительства (и это – плохой вариант), либо придется вводить полный локдаун. От этого будет уже очень плохо, и всем. Тогда как маски и отказ от массовых вечеринок на какое-то время – это даже не minimum minimorum неприятностей, а только некоторые неудобства ради того, чтобы в дальнейшем не закрывать предприятия и целые отрасли.
Но, поскольку не все столь же сознательны, как Аллар Йыкс, и не все готовы, «конечно, носить маску, но не по принуждению», то приходится, увы, иногда и силу применить.
…Можно, конечно, вслед за Брайаном Адамсом или Виктором Цоем следовать лозунгу Live fast, die young! («Живи быстро, умри молодым!»). Но это хорошо, если повезёт умереть. А если останешься на всю оставшуюся (может быть, даже длинную) жизнь калекой? Правящий ныне бал SARS-Cov-2, судя по исследованиям, щедр на осложнения, причём порой в таких экзотичных вариантах, что даже видавшие виды вирусологи и генетики только руками разводят. Так что выбор за вами. Флаг в руки!