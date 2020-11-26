Не мешайте мне заразиться – имею право!..

Как и следовало ожидать, немедленно нашлись протестанты. И даже не из стана оппозиции, как можно было предположить, а вовсе из экспертной среды. В частности, присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс уже на следующий день выступил с разгромной критикой в адрес правительства, обвинив его, ни много, ни мало, в нарушении закона.

Маски – долой, даёшь свободу!

Если перевести заковыристый юридический канцелярит, которым обычно пользуются адвокаты, желая придать своим рассуждениям солидно-научный вид, на более-менее понятный человеческий язык, то в сухом остатке мы получим незатейливую мысль: ребята, принуждая народ носить маски в публичных местах, нас загоняют в правовой беспредел!

В тексте комментария экс-канцлера юстиции, изобилующем малопонятными неспециалисту терминами и оборотами, одно из немногих предложений, сформулированных достаточно понятно для рядового обывателя, гласит: «Те, чьи права принуждением к ношению масок нарушены, при желании могут в течение 30 дней обратиться в административный суд».

Вы как хотите, но слышится здесь намек: мол, обращайтесь, если что – поможем...

Правда, свои размышления Йыкс завершает существенным уточнением: он, конечно (!), носит маску, но не по принуждению.

По-хорошему, с этого следовало бы начать, тогда и критика воспринималась бы по-другому. Дескать, сознательный гражданин и присяжный адвокат, понимая всю серьезность положения, призывает сограждан следовать его примеру и принимать все необходимые меры защиты от пандемии, но вот только правительству следовало бы действовать юридически более грамотно. А то как-то получается непоследовательно. Но уж лучше так, чем совсем никак…

Хотелось бы услышать по этому поводу мнение действующего канцлера юстиции Юлле Мадизе, однако пикантность ситуации заключается в том, что своим «упреждающим ударом» Йыкс поставил коллегу в сложное положение. Теперь что бы ни сказала госпожа Мадизе, её можно будет упрекнуть в ангажированности. Если она поддержит решение кабинета, то раздадутся упреки в чрезмерной лояльности, идущей в ущерб профессионализму; если наоборот – то в корпоративной солидарности вопреки интересам общества и государства.

…то и силу применить

Вообще-то можно было и не придавать такого значения частному (sic!) мнению некоего, отдельно взятого юриста. Но беда-то в том, что своим комментарием присяжный адвокат Аллар Йыкс оказывает поддержку социальному нигилизму, с проявлениями которого мы сталкиваемся всё чаще.