Департамент статистики: в третьем квартале рост зарплат продолжился

По словам аналитика Департамента статистики Карины Вальма, хотя рост зарплат в этом году по сравнению с предыдущими годами затормозился, по-прежнему можно говорить о росте зарплат. Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в Харьюском уезде (1583 евро) и Тартуском уезде (1419 евро), а самой низкой – в Валгаском (1082 евро) и Хийуском (1071 евро) уездах. За год более всего выросли зарплаты в Ляэне-Вируском уезде (на 8,4%) и Йыгеваском уезде (на 7,4%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (на 10,2%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–III квартал 2020

Год Kвартал Среднемесячная брутто-зарплата Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года 2017 I 1153 евро 5,7% II 1242 евро 6,8% III 1201 евро 7,4% IV 1271 евро 7,5% 2018 I 1242 евро 7,7% II 1321 евро 6,4% III 1291 евро 7,5% IV 1384 евро 8,9% 2019 I 1341 евро 7,9% II 1419 евро 7,4% III 1397 евро 8,2% IV 1472 евро 6,3% 2020 I 1404 евро 4,8% II 1433 евро 1% III 1441 евро 3,2%

«Во втором квартале снижение среднемесячной брутто-зарплаты наблюдалось в годовом сравнении почти в половине видов деятельности. В третьем квартале зарплата снизилась только в торговле (8,9%) и сфере размещения и питания (4,3%). На эти сферы коронавирус и связанные с ним ограничения оказали наибольшее влияние», – отметила Вальма.

По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2545 евро), финансовой и страховой деятельности (2389 евро) и в энергетике (1977 евро). По сравнению с третьим кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в горнодобывающей промышленности (8,5%), в сфере информации и связи (7,9%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1810 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1731 евро). «В сравнении с тем же периодом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству, а менее всего – на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии», – добавила Вальма.