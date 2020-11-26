Чт, 26.11.2020
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Аллар Йыкс

Департамент статистики: в третьем квартале рост зарплат продолжился

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата составила 1441 евро, или на 3,2% выше, чем в этот же период прошлого года.

По словам аналитика Департамента статистики Карины Вальма, хотя рост зарплат в этом году по сравнению с предыдущими годами затормозился, по-прежнему можно говорить о росте зарплат. Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в Харьюском уезде (1583 евро) и Тартуском уезде (1419 евро), а самой низкой – в Валгаском (1082 евро) и Хийуском (1071 евро) уездах. За год более всего выросли зарплаты в Ляэне-Вируском уезде (на 8,4%) и Йыгеваском уезде (на 7,4%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (на 10,2%).

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–III квартал 2020

Год

Kвартал

Среднемесячная брутто-зарплата

Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года

2017

I

1153 евро

5,7%

II

1242 евро

6,8%

III

1201 евро

7,4%

IV

1271 евро

7,5%

2018

I

1242 евро

7,7%

II

1321 евро

6,4%

III

1291 евро

7,5%

IV

1384 евро

8,9%

2019

I

1341 евро

7,9%

II

1419 евро

7,4%

III

1397 евро

8,2%

IV

1472 евро

6,3%

2020

I

1404 евро

4,8%

II

1433 евро

1%

III

1441 евро

3,2%

«Во втором квартале снижение среднемесячной брутто-зарплаты наблюдалось в годовом сравнении почти в половине видов деятельности. В третьем квартале зарплата снизилась только в торговле (8,9%) и сфере размещения и питания (4,3%). На эти сферы коронавирус и связанные с ним ограничения оказали наибольшее влияние», – отметила Вальма.

По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2545 евро), финансовой и страховой деятельности (2389 евро) и в энергетике (1977 евро). По сравнению с третьим кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в горнодобывающей промышленности (8,5%), в сфере информации и связи (7,9%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

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Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1810 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1731 евро). «В сравнении с тем же периодом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству, а менее всего – на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии», – добавила Вальма.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

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