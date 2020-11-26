Трамп помиловал своего бывшего помощника, обвиненного во лжи о контактах с российским послом

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения", - написал Трамп в Twitter.

Комментируя решение Трампа, адвокат Флинна Сидни Пауэлл заявила телеканалу Fox Business, что разбирательство в отношении бывшего помощника президента США по национальной безопасности изначально было предвзятым, и занимавшийся его делом судья руководствовался политическими мотивами.

"Если бы система правосудия функционировала надлежащим образом, нам бы не понадобилось помилование. Но мы, разумеется, признательны президенту Трампу за то, что он помиловал генерала Флинна. Все это продолжалось слишком долго", - сказала Пауэлл.

По ее словам, судья, который рассматривал дело Флинна, "превратил все в политическую игру". "Это одна из самых вопиющих несправедливостей в американской истории, которые мне доводилось видеть", - подчеркнула Пауэлл.

Флинн успел поработать советником президента всего несколько недель в начале 2017 года. Его обвинили в том, что он сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В декабре 2016 года Флинн через Кисляка просил Кремль не вводить санкции в ответ на ограничения, одобренные экс-президентом США Бараком Обамой и во время беседы якобы подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер сразу после прихода к власти Дональда Трампа.