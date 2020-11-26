Ида-Вирумаа: причиной вызова спасателей раз в два-три дня становится пригоревшая на плите еда

В последнее время дежурные центра тревоги все чаще получают подобные звонки, сообщает руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Евгения Парв. За период чуть более месяца (с 1 октября по 12 ноября) в Ида-Вирумаа на происшествия, связанные с оставленной на плите едой, спасатели выезжали тринадцать раз! В восьми случаях датчик дыма в квартирах отсутствовал.

Причина вызова спасателей - пригоревшая на плите еда. ФОТО: Восточный спасательный центр

Из хроники Восточного спасательного центра

8 октября, Йыхви, многоквартирный дом на улице Кааре

На первом этаже слышен звук работающего датчика дыма, чувствуется запах пригоревшей еды. По словам соседей, это уже не первый случай, полиция и спасатели – частые гости этого подъезда. Приехавшие спасатели обнаруживают, что владелец квартиры находится в состоянии алкогольного опьянения, на момент пригорания пищи он спал, оставив еду готовиться на плите. Состояние было таким, что он не слышал работающего дымового датчика, звук которого однако услышал сосед, своевременно вызвав спасателей.

10 октября, Социальный дом Кохтла-Ярве

Житель социального дома с тяжелыми нарушениями здоровья уснул, оставив мясо в сковородке жариться на плите. Установленный дымовой датчик помог вовремя распознать опасность.

20 октября, Нарва, улица Даумана

В подъезде на лестничной клетке стоит запах дыма. Выяснилось, что человек оставил сосиски вариться, а сам отправился в магазин. К счастью, в квартире был дымовой датчик, который помог соседям вовремя позвонить в Центр тревоги.

26 октября, Нарва, улица Мыйза

Пожилая женщина упала на пол, подняться и открыть дверь не может, на плите начала пригорать еда. В квартире нет дымового датчика, но чуткие соседи слышат крики о помощи и чувствуют запах дыма, реагируют быстро, вызвав спасателей. Спасателям приходится входить в комнату через окно. Опасность ликвидирована, женщину передают медикам для осмотра. Пожилая женщина живет одна, ей 80 лет, ее дети живут в России, но за их мамой приглядывают соседи. Дети по телефону обещают связаться с охранной фирмой для установки пожарной сигнализации.

26 октября, Кохтла-Ярве, Ярвекюла-тэе

В однокомнатной квартире пригорела еда. Об этом сообщили соседи, которым стало плохо от дыма (сосед - астматик). Попытка достучаться до хозяина квартиры, наконец, удается, и дверь открывает мужчина, от которого пахнет спиртным. В квартире отсутствует датчик дыма. Спасатели просят датчик установить. Через некоторое время спасателям сообщают, что датчик дыма установлен (установил сын хозяина квартиры).

10 ноября, Нарва, проспект Кангеласте

Пожилая женщина забыла на включенной плите кастрюлю и ушла в магазин. К моменту, когда подоспели спасатели, она уже, к счастью, вернулась. Спасатели проветрили помещение и констатировали, что в квартире не было дымового датчика.

Это лишь небольшая часть происшествий, связанных с пригоранием еды. Все они могут квалифицироваться как «счастливое несчастье», поскольку не повлекли за собой человеческих жертв. Но так бывает, увы, не всегда. Порой обычное пригорание еды может закончиться трагически.

Следователь бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Олег Морозов говорит, что чаще всего такие происшествия случаются, когда люди приходят домой уставшие, ставят еду на плиту и хотят «на минуточку» прилечь, а в результате засыпают. Так же, «на минуточку», некоторые уходят из дома, оставив еду на плите. Ну и отдельная проблема – употребление алкоголя, при котором, разумеется, все реакции притупляются, и поведение нельзя назвать безопасным.

Причина вызова спасателей - пригоревшая на плите еда. ФОТО: Восточный спасательный центр