Силы обороны переведут инфицированных солдат из Йыхви в Тапа

Поскольку военный городок Первой пехотной бригады в Йыхви невелик и плотность населения личного состава высока, срочнослужащих, у которых выявлен коронавирус, переведут из Йыхви в Тапа, где возможностей для изоляции больных больше. Об этом сообщило издание Virumaa Teataja.
По состоянию на утро среды, в Тапаском военном городке было 69 инфицированных военнослужащих, в изолятор помещены еще 193 срочнослужащих. Зараженных вирусом солдат разместили в комплектационной зоне военного городка, где оборудованы жилые и бытовые помещения для изолированного пребывания военнослужащих.
«Комплектационная зона и помещения в ней открыты в этом году, там обеспечены все условия, в том числе, и бытовые, для размещения различных подразделений», - пояснил специалист по коммуникациям Первой пехотной бригады Оливер Турп.
Помещенные в изолятор военнослужащие могут общаться со своими близкими по личным мобильным телефонам, им также можно отправлять по почте или оставлять на проходной в части посылки и передачи.
На сегодня в Силах обороны коронавирус выявлен у 125 человек.