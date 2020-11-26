Чт, 26.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс

Силы обороны переведут инфицированных солдат из Йыхви в Тапа

Военные тоже соблюдают дистанцию и носят маски.

ФОТО: Oliver Turp

Поскольку военный городок Первой пехотной бригады в Йыхви невелик и плотность населения личного состава высока, срочнослужащих, у которых выявлен коронавирус, переведут из Йыхви в Тапа, где возможностей для изоляции больных больше. Об этом сообщило издание Virumaa Teataja.

По состоянию на утро среды, в Тапаском военном городке было 69 инфицированных военнослужащих, в изолятор помещены еще 193 срочнослужащих. Зараженных вирусом солдат разместили в комплектационной зоне военного городка, где оборудованы жилые и бытовые помещения для изолированного пребывания военнослужащих.

«Комплектационная зона и помещения в ней открыты в этом году, там обеспечены все условия, в том числе, и бытовые, для размещения различных подразделений», - пояснил специалист по коммуникациям Первой пехотной бригады Оливер Турп.

Помещенные в изолятор военнослужащие могут общаться со своими близкими по личным мобильным телефонам, им также можно отправлять по почте или оставлять на проходной в части посылки и передачи.

На сегодня в Силах обороны коронавирус выявлен у 125 человек.

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