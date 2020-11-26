Силы обороны переведут инфицированных солдат из Йыхви в Тапа

По состоянию на утро среды, в Тапаском военном городке было 69 инфицированных военнослужащих, в изолятор помещены еще 193 срочнослужащих. Зараженных вирусом солдат разместили в комплектационной зоне военного городка, где оборудованы жилые и бытовые помещения для изолированного пребывания военнослужащих.

«Комплектационная зона и помещения в ней открыты в этом году, там обеспечены все условия, в том числе, и бытовые, для размещения различных подразделений», - пояснил специалист по коммуникациям Первой пехотной бригады Оливер Турп.

Помещенные в изолятор военнослужащие могут общаться со своими близкими по личным мобильным телефонам, им также можно отправлять по почте или оставлять на проходной в части посылки и передачи.