Штаб зафиксировал и новый максимум подтвержденных летальных исходов - 524 за последние сутки. Впервые суточная смертность превысила полтысячи накануне, умерли 507 человек. Во вторник штаб сообщил о 491 умершем пациенте с Covid-19. Таким образом, этот показатель растет третий день подряд.

Выписаны 25 073 пациента, то есть на 14 человек меньше, чем, согласно статистике штаба, заразились. За все время пандемии вылечились 1 685 492 пациентов, умерли 38 062 человек, заразились 2 187 990. Данные штаба отличаются от цифр, представляемых позже Росстатом, который, в частности, регистрирует гораздо больше летальных исходов.

Собянин продлил ограничения

Тем временем мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 15 января москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома. Кроме того, работодатели должны обеспечить удаленный режим работы как минимум для 30% своего персонала. Будут также закрыты детские кружки, которые входят в систему городского образования. Частные организации - например, курсы английского для детей - работу не прерывали.

Собянин написал об этом в своем блоге. Он ничего не сообщил о том, что будет с дистанционным обучением, на которое в октябре перевели старшеклассников. Предыдущим его решением дистанционный режим был продлен до 6 декабря.

"Ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной, - объяснил свое решение мэр Москвы. - За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%".

В Москве за последние сутки зарегистрировали 6 075 новых случаев Covid-19, госпитализировали 1759 человек. Накануне суточный прирост в столице резко сократился - штаб сообщал о 4 685 новых случаях (и 1 635 госпитализированных), но ранее цифры балансировали примерно на этом уровне: во вторник было 5 838 заражений, в понедельник - 6 866, в воскресенье - 6 575, в субботу - рекордные 7 168 новых случаев.

Умерли в Москве 73 пациента с Covid-19, еще 6 229 человек вылечились - это максимум за осень. Уже два дня, согласно официальной статистике, в столице больше выздоровевших, чем заразившихся.

В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были "намного выше", написал в блоге Собянин. Сейчас, по его словам, происходит "постепенное сглаживание динамики роста [заболеваемости Covid-19]", но говорить о переходе к снижению пока рано. "Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - заявил мэр.

Исходя из этого, Собянин решил, что нет необходимости вводить дополнительные ограничения, "но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением".

В понедельник Собянин уже говорил о "сглаживании процесса" в последние две недели. В последние дни число выявляемых случаев заражения Covid-19 в Москве сокращалось.

"Показатели находятся на очень высокой планке. Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались, - говорил он. - Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом".

Введение пропускного режима в Москве в ближайшее время не планируется, сообщал в понедельник Интерфакс, ссылаясь на источники в правительстве России.

Удаленный режим работы для 30% сотрудников организаций действует в Москве с 5 октября, а с 12 октября работодатели обязаны сообщать властям сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, и о тех, кто остался на рабочих местах.

Людям старше 65 лет с 28 сентября власти рекомендуют по возможности не покидать квартиры. При этом ни пропусков, ни штрафов для них не вводилось.

10 ноября власти Москвы объявили о новых ограничительных мерах. Была прекращена работа баров и ресторанов в ночное время. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, постановил тогда Собянин, не должно превышать 25% общей вместимости зала. Студенты городских вузов и колледжей вслед за старшеклассниками были переведены на дистанционный режим учебы.