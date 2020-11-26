Как избежать краха системы здравоохранения?

В Эстонии имеется самая большая в Европе потребность во врачебной помощи, и если продолжать жить с нынешней системой медицинского страхования, доступность услуг здравоохранения будет уменьшаться, выяснилось из представленного вчера отчета Центра мониторинга развития, пишет Postimees.
В то время как руководство страны занимается исследованием, как организовать референдум о браке, очень мало внимания уделяется действительно важной для Эстонии реальной проблеме: население стареет, доля людей работоспособного возраста сокращается, доход, поступающий от социального налога, уменьшается, а Больничная касса уходит в глубокий минус. Если в модели финансирования здравоохранения не предпринять системных изменений, уже в течение пяти последующих лет Больничная касса окажется в состоянии глубокого кризиса.
Руководитель центра Теа Данилов объяснила, что если дополнительные доходы не найти, это приведет к увеличению очередей на лечение, и к 2035 году самоучастие людей в оплате медицинских услуг может вырасти в два раза. Поэтому в два раза увеличится и вероятность роста уровня бедности из-за высоких медицинских расходов, поскольку через 15 лет в бюджете Больничной кассы будет зиять дыра в 900 миллионов евро.
Основной проблемой финансирования эстонской системы здравоохранения, по словам одного из составителей отчета Магнуса Пийритса, является привязка к налогам рабочей силы – в 2018 году налогами работающих людей были покрыты 99 процентов расходов Больничной кассы, в 2019 году – 90 процентов. Видна тенденция спада.
«Одной из причин является обстоятельство, что меняются формы работы: работа становится все более глобальной, население стареет, доля людей работоспособного возраста сокращается», - сказала она. По оценке Пийритса, одной из возможностей является изменение системы финансирования таким образом, чтобы она не была так тесно связана с налогами на рабочую силу, а это значит, что нужно или дать больше денег из государственного бюджета, или увеличить самоучастие людей.
Финансовая проблема
Составители отчета подсчитали, что « на бумаге и в таблицах Exel» самым разумным кажется сделать исключения для Больничной кассы для детей до 19 лет. Также как в результате созданных под руководством бывшего министра социальных дел Евгения Осиновского поправок к закону напрямую из госбюджета начали оплачивать лечение неработающих пенсионеров. Применение того же метода в случае тех, кому меньше 19 лет, принесло бы, согласно подсчетам центра, 240 миллионов евро в год. Но тут волей-неволей возникает вопрос, от чего в таком случае должно отказаться государство?
Второй вариант – накачать дополнительные деньги в систему здравоохранения, подняв социальный налог. Согласно подсчетам составителей отчета, повышение социального налога на два процента закрыло был дыру в бюджете Больничной кассы размером почти в 200 миллионов евро.
По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, финансирование здравоохранения нужно менять системно: «Если мы продолжим нынешнюю ситуацию, то людям придется оплачивать значительную большую часть лечения из своего кармана, поэтому финансирование здравоохранения нуждается в системном изменении».
По оценке Магнуса Пийритса, в медицинской системе невозможно увеличить самоучастие людей, поскольку оно и так уже достигло максимальной черты в приведенном плане развития здоровья населения – 25 процентов. И главным образом это касается лекарств и лечения зубов. В 2018 году средняя семья тратила на медицину 700 евро. Если не менять нынешнюю систему финансирования, по его словам, в течение последующих 15 лет эта сумма утроится. Нельзя сокращать и объемы лечения, поскольку в Эстонии уже и так самая неудовлетворенная потребность во врачебной помощи в Европе – это обусловлено длинными очередями. Магнус Пийритс добавил, что самым опасным путем развития системы здравоохранения Эстонии станет, если в течение последующих пяти лет не будет предпринято никаких шагов для решения проблемы. Можно спекулировать, что указанные Пийритсом шаги, прежде всего, означают повышение налогов.
Собственная ответственность
Пийритс заверил, что с точки зрения содержания государства самым дешевым способом было бы заставить людей больше думать о своем здоровье и что-то делать для себя: «Нужно учить людей лучше разбираться в темах здоровья. Чтобы молодежь знала, к чему приводят алкоголь и курение». По его оценке, людей нужно больше мотивировать и в плане частного страхования.
Аналитик центра Praxis Каупо Коппель подчеркнул, что поведения в плане здоровья влияет на расходы и доходы страны значительно больше, чем расходы на финансирование новых услуг: «Из-за проблем, вызванных алкоголем, лишним весом, ожирением и душевным здоровьем, общество каждый год теряет тысячи лет жизни и сотни миллионов евро».
Коппель добавил, что давление на медицинский сектор смягчило бы и то, что уже на первичном уровне решалось бы больше проблем со здоровьем.
«Например, в Голландии более 90 процентов проблем со здоровьем решаются на первичном уровне, и пациента уже никуда не отправляют. Это сократило очереди на лечение и улучшило доступность медицинских услуг. Жители Эстонии, напротив, очень верят врачам-специалистам, что, однако, означает рост расходов и очередей».
Он имеет в виду уже сейчас происходящие события: все чаще ждущими ребенка женщинами занимаются акушерки, а заболеваниями, которые проходят сами, как насморк или кашель, медицинские сестры, а не врачи. В то же время авторы отчета привели пример, что каждый год обучение по специальности – медицинская сестра – заканчивают на 300-400 человек меньше, чем могли бы. Сейчас, по их оценке, не хватает почти 4000 медсестер.
Центр мониторинга развития составил отчет по инициативе парламентской социальной комиссии. Это – аналитический центр, изучающий долгосрочное развитие общества и экономки при Канцелярии Рийгикогу, который проводит исследовательские проекты эстонского общества для анализа, выявления новых направлений развития в долгосрочной перспективе.