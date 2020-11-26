Как избежать краха системы здравоохранения?

В то время как руководство страны занимается исследованием, как организовать референдум о браке, очень мало внимания уделяется действительно важной для Эстонии реальной проблеме: население стареет, доля людей работоспособного возраста сокращается, доход, поступающий от социального налога, уменьшается, а Больничная касса уходит в глубокий минус. Если в модели финансирования здравоохранения не предпринять системных изменений, уже в течение пяти последующих лет Больничная касса окажется в состоянии глубокого кризиса.

Руководитель центра Теа Данилов объяснила, что если дополнительные доходы не найти, это приведет к увеличению очередей на лечение, и к 2035 году самоучастие людей в оплате медицинских услуг может вырасти в два раза. Поэтому в два раза увеличится и вероятность роста уровня бедности из-за высоких медицинских расходов, поскольку через 15 лет в бюджете Больничной кассы будет зиять дыра в 900 миллионов евро.

Основной проблемой финансирования эстонской системы здравоохранения, по словам одного из составителей отчета Магнуса Пийритса, является привязка к налогам рабочей силы – в 2018 году налогами работающих людей были покрыты 99 процентов расходов Больничной кассы, в 2019 году – 90 процентов. Видна тенденция спада.

«Одной из причин является обстоятельство, что меняются формы работы: работа становится все более глобальной, население стареет, доля людей работоспособного возраста сокращается», - сказала она. По оценке Пийритса, одной из возможностей является изменение системы финансирования таким образом, чтобы она не была так тесно связана с налогами на рабочую силу, а это значит, что нужно или дать больше денег из государственного бюджета, или увеличить самоучастие людей.

Недостача в бюджете Больничной кассы. ФОТО: Pm

Финансовая проблема

Составители отчета подсчитали, что « на бумаге и в таблицах Exel» самым разумным кажется сделать исключения для Больничной кассы для детей до 19 лет. Также как в результате созданных под руководством бывшего министра социальных дел Евгения Осиновского поправок к закону напрямую из госбюджета начали оплачивать лечение неработающих пенсионеров. Применение того же метода в случае тех, кому меньше 19 лет, принесло бы, согласно подсчетам центра, 240 миллионов евро в год. Но тут волей-неволей возникает вопрос, от чего в таком случае должно отказаться государство?

Второй вариант – накачать дополнительные деньги в систему здравоохранения, подняв социальный налог. Согласно подсчетам составителей отчета, повышение социального налога на два процента закрыло был дыру в бюджете Больничной кассы размером почти в 200 миллионов евро.

По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, финансирование здравоохранения нужно менять системно: «Если мы продолжим нынешнюю ситуацию, то людям придется оплачивать значительную большую часть лечения из своего кармана, поэтому финансирование здравоохранения нуждается в системном изменении».