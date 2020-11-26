Сборной РФ по биатлону грозит отстранение от Кубка мира из-за заражения COVID-19

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат. Помимо России, зараженные есть в сборных Латвии и Молдавии. Все они были предупреждены и изолированы.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России , коронавирусной инфекцией заражен стреляющий лыжник Антон Бабиков. Помимо него, заболевание выявлено у врачей сборной Лейфера и Евгения Шутова, а также массажиста Валерия Лашина.

Отмечается, что в среду сборная России предоставила всю необходимую информацию для заседания медицинской комиссии IBU, включая результаты ранее проведенных тестов.

По состоянию на утро четверга, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся - на следующий день.

Решение о дальнейшем участии команд в стартовом этапе будут принимать власти Финляндии. Если повторный тест подтвердит наличие инфекции, всей сборной России - согласно принятому коронавирусному протоколу - грозит отстранение от первого этапа Кубка мира.

"Финские органы здравоохранения проинформированы и примут решение о дальнейших процедурах", - говорится в сообщении IBU .

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).