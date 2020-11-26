Чт, 26.11.2020
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Михаил Кылварт

Департамент здоровья не успевает вовремя отправить уведомление о коронавирусе

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ФОТО: Sander Ilvest

Департамент здоровья с задержкой более чем на неделю проинформировал человека о том, что 13 ноября тот контактировал с коронапозитивным человеком, пишет Postimees.

«Вы должны оставаться в изоляции с 13 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года», - гласило сообщение, которое было доставлено адресату 22 ноября. К тому времени контактное лицо из-за характера своей работы успело столкнуться уже с сотнями человек.

«Некоторые текстовые сообщения действительно были отправлены позже из-за большой загруженности Пыхьяского отделения Департамента здоровья», - признал пресс-секретарь департамента Симмо Саар, по словам которого, сейчас ведомство пытается нанять дополнительных работников для совершения звонков.

Один инспектор способен обзвонить не более девяти пациентов в день. Эпидемиологическое интервью может занимать много времени, так как некоторые вопросы требуют передачи данных о близких контактах и припоминания дат.

Звонки от имени Департамента здоровья совершают около 40 человек. В среднем у каждого инфицированного выявляется пять близких контактов.

В Англии новая схема  «Test to release» позволяет тем, кто прибывает из путешествия, избежать изоляции с помощью проводимого на пятый день тестирования, если результат отрицательный. Можно ли было бы сократить время изоляции и в Эстонии?

«Об инкубационном периоде Covid-19 опубликованы обновленные данные, из которых следует, что большинство инфицированных заболевают к пятому-шестому дню после заражения, и ни в одном исследовании не  был обнаружен живой вирус после девятого дня болезни», - сказала член ученого совета, профессор Ирья Лутсар.

По ее словам, ученый совет обсудил возможное изменение правил изоляции и требований карантина, но пока решение не принято.

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