Департамент здоровья не успевает вовремя отправить уведомление о коронавирусе

«Вы должны оставаться в изоляции с 13 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года», - гласило сообщение, которое было доставлено адресату 22 ноября. К тому времени контактное лицо из-за характера своей работы успело столкнуться уже с сотнями человек.

«Некоторые текстовые сообщения действительно были отправлены позже из-за большой загруженности Пыхьяского отделения Департамента здоровья», - признал пресс-секретарь департамента Симмо Саар, по словам которого, сейчас ведомство пытается нанять дополнительных работников для совершения звонков.

Один инспектор способен обзвонить не более девяти пациентов в день. Эпидемиологическое интервью может занимать много времени, так как некоторые вопросы требуют передачи данных о близких контактах и припоминания дат.

Звонки от имени Департамента здоровья совершают около 40 человек. В среднем у каждого инфицированного выявляется пять близких контактов.

В Англии новая схема «Test to release» позволяет тем, кто прибывает из путешествия, избежать изоляции с помощью проводимого на пятый день тестирования, если результат отрицательный. Можно ли было бы сократить время изоляции и в Эстонии?

«Об инкубационном периоде Covid-19 опубликованы обновленные данные, из которых следует, что большинство инфицированных заболевают к пятому-шестому дню после заражения, и ни в одном исследовании не был обнаружен живой вирус после девятого дня болезни», - сказала член ученого совета, профессор Ирья Лутсар.