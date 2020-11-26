Уникально ⟩ В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

В Палдиски продается реновированное здание железнодорожного вокзала, история которого восходит к XIX веку, передает Kodustiil.
Железнодорожный вокзал - одно их немногих сохранившихся после войны зданий в Палдиски. Здание, история которого восходит к 1875 году, реновировано и находится в хорошем состоянии. В ходе ремонта заменены электропроводка, отопление, водопроводные и канализационные трубы. Начиная с 1999 года вокзал является зарегистрированным памятником культуры.
В здании имеются жилые помещения, каминный зал, кухня и баня. В последнее время в доме работал ресторан, но здание можно использовать как жилое или как конторское помещение. А может быть, и как гостиницу.
За недвижимость, включающую здание вокзала и земельный участок в Палдиски запрашивают 230 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.