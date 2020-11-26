Уникально ⟩ В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

Железнодорожный вокзал - одно их немногих сохранившихся после войны зданий в Палдиски. Здание, история которого восходит к 1875 году, реновировано и находится в хорошем состоянии. В ходе ремонта заменены электропроводка, отопление, водопроводные и канализационные трубы. Начиная с 1999 года вокзал является зарегистрированным памятником культуры.

Здание вокзала в Палдиски. ФОТО: City24

В здании имеются жилые помещения, каминный зал, кухня и баня. В последнее время в доме работал ресторан, но здание можно использовать как жилое или как конторское помещение. А может быть, и как гостиницу.

Здание вокзала в Палдиски. ФОТО: City24