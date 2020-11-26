Чт, 26.11.2020
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Юри Ратас
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  • В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

Уникально ⟩ В продажу поступило здание железнодорожного вокзала в Палдиски

Здание вокзала в Палдиски.

ФОТО: City24

В Палдиски продается реновированное здание железнодорожного вокзала, история которого восходит к XIX веку, передает Kodustiil.

Железнодорожный вокзал - одно их немногих сохранившихся после войны зданий в Палдиски. Здание, история которого восходит к 1875 году, реновировано и находится в хорошем состоянии. В ходе ремонта заменены электропроводка, отопление, водопроводные и канализационные трубы. Начиная с 1999 года вокзал является зарегистрированным памятником культуры. 

Здание вокзала в Палдиски.

ФОТО: City24

В здании имеются жилые помещения, каминный зал, кухня и баня. В последнее время в доме работал ресторан, но здание можно использовать как жилое или как конторское помещение. А может быть, и как гостиницу.

Здание вокзала в Палдиски.

ФОТО: City24

За недвижимость, включающую здание вокзала и земельный участок в Палдиски запрашивают 230 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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