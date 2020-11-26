Чт, 26.11.2020
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Юри Ратас
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Коронакризис сказался и на столичных парковках

Парковка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Из-за вызванного коронавирусом кризиса снизилась заполняемость на платных парковках Таллинна. Весной число краткосрочных парковок сократилось более чем в четыре раза, следует из обзора предприятия EuroPark. Новый спад начался в октябре, когда в стране стала расти заболеваемость коронавирусом, пишет Rus.ERR.

"Еженедельные данные о парковке – хороший индикатор мобильности и коммерческой деятельности, – пояснил ERR исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен. – Если сотрудники бюро работают по домам, а зал обслуживания закрывается, то пустует и парковка".

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