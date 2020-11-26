Коронакризис сказался и на столичных парковках

Из-за вызванного коронавирусом кризиса снизилась заполняемость на платных парковках Таллинна. Весной число краткосрочных парковок сократилось более чем в четыре раза, следует из обзора предприятия EuroPark. Новый спад начался в октябре, когда в стране стала расти заболеваемость коронавирусом, пишет Rus.ERR.
"Еженедельные данные о парковке – хороший индикатор мобильности и коммерческой деятельности, – пояснил ERR исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен. – Если сотрудники бюро работают по домам, а зал обслуживания закрывается, то пустует и парковка".