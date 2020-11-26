Галерея и видео ⟩ Поджог эстрады Певческого поля: повреждения оказались серьезнее, чем предполагалось

Вечером 29 сентября 27-летний мужчина развел костер на эстраде Певческого поля и попытался поджечь национальный символ. В ходе этого он сам получил ожоги. Прибывшие на место спасатели потушили пожар.

Руководители Певческого поля под руководством профессора-эмерита Карла Ыйгера провели экспертизу, которая показала, что ущерб был больше, чем предполагалось изначально. Деревянная поверхность звукового экрана имеет повреждения на площади более 150 квадратных метров, и для восстановления предпожарной ситуации необходимо удалить и заменить кровельный материал, подкладку, стропила и трехслойное деревянное покрытие.

«К счастью, несущие тросы и несущая способность не пострадали. В итоге, однако, необходимо проделать большую работу, которая должна быть выполнена с максимальной точностью, чтобы сохранить точную геометрию и звуковые характеристики», - сказал руководитель Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя.