За сутки в Литве подтверждены 2104 новых случая COVID-19, скончалось 17 человек

По иным причинам скончались еще восемь зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 459 человек, 12 тыс. 655 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.