Чт, 26.11.2020
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Михаил Кылварт

За сутки в Литве подтверждены 2104 новых случая COVID-19, скончалось 17 человек

Каунас, Литва.

ФОТО: Karolis Kavolelis/Scanpix Baltics

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

По иным причинам скончались еще восемь зараженных. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 459 человек, 12 тыс. 655 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 312 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 211 тыс. 62.

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