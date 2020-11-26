За сутки в Литве подтверждены 2104 новых случая COVID-19, скончалось 17 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
По иным причинам скончались еще восемь зараженных.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 459 человек, 12 тыс. 655 человека выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.
За минувшие сутки было взято 11 тыс. 312 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 211 тыс. 62.