На предприятии в Вырумаа выявлены 32 незарегистрированных иностранца

Пограничники Лыунаской префектуры в среду проверили расположенное в Вырумаа предприятие, чтобы выяснить, есть ли у работников законные основания для пребывания и работы в Эстонии, сообщила в четверг BNS Лыунаская префектура. Всего было проверено одно юридическое лицо и 32 физических лица.

Пограничники установили, что трудоустройство 30 украинцев и двух молдаван не было должным образом зарегистрировано. Все они были оштрафованы на 80 евро.