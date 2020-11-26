На предприятии в Вырумаа выявлены 32 незарегистрированных иностранца

Проверявшими предприятие в Вырумаа пограничниками выявлены 32 незарегистрированных иностранца, четверо из которых находились в Эстонии нелегально.
Пограничники Лыунаской префектуры в среду проверили расположенное в Вырумаа предприятие, чтобы выяснить, есть ли у работников законные основания для пребывания и работы в Эстонии, сообщила в четверг BNS Лыунаская префектура. Всего было проверено одно юридическое лицо и 32 физических лица.
Пограничники установили, что трудоустройство 30 украинцев и двух молдаван не было должным образом зарегистрировано. Все они были оштрафованы на 80 евро.
Кроме того, выяснилось, что четверо украинцев, нарушивших требования к работе, находятся в стране нелегально. Им было дано предписание покинуть страну, им на шесть месяцев запрещен въезд в страну.