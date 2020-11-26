Чт, 26.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В автобусе упали дети: их увезли в больницу

В автобусе упали дети: их увезли в больницу

Упавших в автобусе детей доставили в больницу.

ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня в 7.50 в полицию сообщили, что в Пярну на перекрестке бульвара Таммсааре и улицы Карья в маршрутном автобусе упали двое детей,  пишет Pärnu Postimees.

Отреагировавшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что, согласно первоначальной информации, легковой автомобиль, повернувший с улицы Карья на главную дорогу, не уступил дорогу автобусу, поэтому автобус резко затормозил, чтобы избежать столкновения.

В результате столкновения в автобусе пострадали двое детей, который отвезли в больницу на проверку. Серьезных повреждений не обнаружили и отправили домой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back