В автобусе упали дети: их увезли в больницу

Сегодня в 7.50 в полицию сообщили, что в Пярну на перекрестке бульвара Таммсааре и улицы Карья в маршрутном автобусе упали двое детей, пишет Pärnu Postimees.
Отреагировавшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что, согласно первоначальной информации, легковой автомобиль, повернувший с улицы Карья на главную дорогу, не уступил дорогу автобусу, поэтому автобус резко затормозил, чтобы избежать столкновения.
В результате столкновения в автобусе пострадали двое детей, который отвезли в больницу на проверку. Серьезных повреждений не обнаружили и отправили домой.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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