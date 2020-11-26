Член ученого совета: три недели без кружков и секций пошли бы всем только на пользу

По словам профессора математической статистики Тартуского университета и члена ученого совета Кристы Фишер, большое количество людей, инфицированных коронавирусом, свидетельствует, среди прочего, о том, что многие люди не соблюдают изоляцию в ожидании результатов своих тестов и разносят вирус дальше.

«Цифры говорят, что за последние две недели в Таллинна и его окрестностях зарегистрировано более 2000 случаев заражения. Это означает, что на этой неделе из Таллинна обязательно поступит еще более 1000 случаев. И это люди, которые еще не получили результатов анализов и перемещаются по городу. Возможно, где-то еще есть 1000 человек, которые так и не дойдут до тестирования», - сказала Фишер, имея в виду бессимптомных пациентов.

При необходимости можно встретиться на природе

По словам профессора математики, существует значительный риск заражения в общественном месте. "Если вы много перемещаетесь в общественных местах и ​​находитесь в тесном контакте с незнакомцами, вероятность заражения довольно высока".

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно добавил, что уровень инфицирования также высок в уездах Тартумаа, Валгамаа и Вильяндимаа. По словам Ланно, 11 процентов людей заразились в кружках по интересах. «Если раньше большинство новых случаев инфицирования приходилось на возрастную группу от 15 до 19 лет, но теперь вирус достиг большего числа взрослых», - отметил Ланно.

По словам Фишер, свет в конце туннеля забрезжит, когда люди начнут вести себя разумно. «Мы должны подумать о том, что мы можем отменить, а что не хотим отменять. Мы определенно хотим, чтобы люди могли работать», - сказала Фишер.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе, государственные распоряжения - это минимум, который люди должны выполнять. Взрослые должны сыграть ключевую роль в сокращении заболеваемости, а для этого необходимо сократить общение и контакты. «К сожалению, это означает, что мы должны взвесить необходимость деятельности, которая выходит за рамки нашего круга общения. В течение следующих трех недель тренировки и деятельность по интересам нецелесообразны», - объяснила Йессе.

По словам Фишера, если хор пропустит месяц репетиций, это напрямую не помешает жизни, и уже через месяц-два хор сможет петь дальше. «Это не так плохо, как ситуация, когда вирус распространяется из хора к семьям и рабочим местам», - сказала член ученого совета. Кроме того, Фишер считает, что следует проявлять особую осторожность при посещении бабушек и дедушек, и что в случае острой необходимости встречи можно, например, предпочесть встречу на открытом воздухе

Маски обязательны, но что с наказанием?

С начала этой недели носить маску в помещении обязательно, и надзор за этим осуществляет Департамент здоровья. «Департамент обязан применять все меры, предусмотренные в правовом государстве», - сказал Ланно.

Коронавирус не является привычной проблемой для ведомства, поэтому у его сотрудников есть много дополнительных обязанностей, а это означает, что они могут быть не в состоянии выполнять все другие функции Департамента здоровья. «Мы заключили договоры о профессиональной помощи с полицией, Спасательным департаментом, Центром тревоги и другими участниками», - сказал Ланно.

По его словам, Департамент полиции и погранохраны помогает Департаменту здоровья в устранении нарушений. «У нас есть партнерские отношения с Департаментом полиции и погранохраны», - объяснил Ланно.