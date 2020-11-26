Члены наркогруппировки приговорены к длительным тюремным срокам

Госсуд приговорил Айвара Тарту к 17 годам, одному месяцу и четырем дням, Дмитрия Иванова - к 11 годам, 11 месяцам и 28 дням, Александра Кузьмина - к 11 годам, одному месяцу и 10 дням, Кристийну Романову - к семи годам, двум месяцам и 27 дням. Олег Самохин приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание Андресу Тарту в виде 13 лет, 11 месяцев и 1 дня лишения свободы оставлено без изменений

Согласно обвинению, в период с 5 ноября 2017 года по 8 февраля 2018 года наркогруппировка приобрела у Айвара Тарту не менее 10 194 граммов амфетамина, а у неустановленных лиц также было приобретено не менее 514,6 грамма кокаина, не менее 1500 граммов метамфетамина и не менее 183 таблеток, содержащих МДМА.

Члены группировки также приобрели не менее 156,3 грамма марихуаны у неизвестных лиц. Кроме того, Иванов, Кузьмин и Романова приобрели не менее 292,5 грамма GHB (бутират).

Согласно обвинению, Андрес Тарту организовал получение наркотика. Иванов и Самохин забирали их, а затем Самохин доставлял наркотики в тайник или в находившуюся в пользовании Кузьмина квартиру, где Иванов, Кузьмин и Романова упаковали часть вещества на меньшие количества. Часть наркотиков Иванов передавал дальше, часть наркотиков обвиняемые хранили в местах своего жительства.

Согласно обвинению, Айвар Тарту дважды приобретал для дальнейшей передачи 20 килограммов амфетамина, часть из которых он передавал обвиняемым. Передача наркотика подтверждается протоколом следственной операции, согласно которому задержанные передали наркотик, в том числе, подосланному полицией лицу.

Обвиняемые продавали наркотики как по оптовым, так и по розничным ценам. Розничная цена амфетамина, с которым они работали, составляет не менее 152 910 евро, а оптовая цена - не менее 40 776 евро.

Розничная цена метамфетамина составляет не менее 22 500, а оптовая цена - не менее 6000 евро. Розничная цена кокаина составляет не менее 41 161 евро, а стоимость МДМА - 1092 евро. Стоимость обработанной марихуаны составляет 3126 евро, а цена GHB - 293 евро. Оптовая цена амфетамина, прошедшего через Айвара Тарту, составляет не менее 160 000 евро.

Андрес Тарту, Иванов, Кузьмин и Романова ранее имели судимости за преступления, связанные с доставкой наркотиков.