Романтическая премьера в Русском театре – «Эрик и Анна. Искусство любить»

10 декабря в 19:00 в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля по пьесе современного эстонского драматурга Тима Янсона в постановке эстонского режиссера Яака Аллика.
«Эрик и Анна. Искусство любить» – спектакль о Мужчине и Женщине, о том, как непросто порой взрослым людям разобраться в самих себе и своих чувствах. На первый взгляд, может показаться, что это абсолютно бытовая история о дружбе и любви, но в определенный момент становится ясно, что герои отчаянно ищут спасения от одиночества. Поэтому кому-то этот спектакль может показаться комедией, а кому-то – драмой.
Спектакль Русского театра «Эрик и Анна. Искусство любить» – не только премьера этой пьесы на театральной сцене, но и первая постановка произведения эстонского драматурга Тима Янсона на русском языке. Ранее к его творчеству обращались Городской театр Курессааре и театр Угала в Вильянди, а также Камерный театр в Каунасе.
В ролях: Татьяна Космынина и Сергей Фурманюк
Режиссер - Яак Аллик
Художник - Росита Рауд (Eesti Noorsooteater)
Перевод с эстонского: Игорь Котюх