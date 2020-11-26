Чт, 26.11.2020
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Романтическая премьера в Русском театре – «Эрик и Анна. Искусство любить»

«Эрик и Анна. Искусство любить».

ФОТО: Diana Yanson/Vene Teater

10 декабря в 19:00 в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля по пьесе современного эстонского драматурга Тима Янсона в постановке эстонского режиссера Яака Аллика.

«Эрик и Анна. Искусство любить» – спектакль о Мужчине и Женщине, о том, как непросто порой взрослым людям разобраться в самих себе и своих чувствах. На первый взгляд, может показаться, что это абсолютно бытовая история о дружбе и любви, но в определенный момент становится ясно, что герои отчаянно ищут спасения от одиночества. Поэтому кому-то этот спектакль может показаться комедией, а кому-то – драмой.

Спектакль Русского театра «Эрик и Анна. Искусство любить» – не только премьера этой пьесы на театральной сцене, но и первая постановка произведения эстонского драматурга Тима Янсона на русском языке. Ранее к его творчеству обращались Городской театр Курессааре и театр Угала в Вильянди, а также Камерный театр в Каунасе.

В ролях: Татьяна Космынина и Сергей Фурманюк

Режиссер - Яак Аллик

Художник - Росита Рауд (Eesti Noorsooteater)

Перевод с эстонского: Игорь Котюх

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