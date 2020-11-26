Романтическая премьера в Русском театре – «Эрик и Анна. Искусство любить»

«Эрик и Анна. Искусство любить» – спектакль о Мужчине и Женщине, о том, как непросто порой взрослым людям разобраться в самих себе и своих чувствах. На первый взгляд, может показаться, что это абсолютно бытовая история о дружбе и любви, но в определенный момент становится ясно, что герои отчаянно ищут спасения от одиночества. Поэтому кому-то этот спектакль может показаться комедией, а кому-то – драмой.