Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения в связи с убийством учителя

Троих из них следователи считают сообщниками совершившего убийство террориста. Кроме того, одна школьница обвиняется в распространении не соответствующей действительности информации об учителе.

Теперь в общей сложности в деле Пати - 14 фигурантов. Семерым предъявили обвинения 22 октября, из них двое - несовершеннолетние. Еще троих задержали 6 ноября. Среди них - двое 18-летних мужчин и 17-летняя девушка, подруга одного из них.

16 октября, иммигрант из России, 18-летний чеченец, убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Убийца родился в Москве и получил во Франции статус беженца. Ранее он угрожал людям в социальных сетях, в том числе своему учителю.