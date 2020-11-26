Чт, 26.11.2020
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Аллар Йыкс
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Во Франции в связи с убийством учителя предъявили обвинение четырем школьникам

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин.

ФОТО: BERTRAND GUAY/AFP

Еще четырем школьникам предъявили обвинения в связи с вызвавшим во Франции большой резонанс убийством учителя истории Самюэля Пати, сообщает телеканал BFMTV.

Троих из них следствие считает сообщниками совершившего убийство террориста. Кроме того, одна школьница обвиняется в распространении не соответствующей действительности информации об учителе.

Теперь в общей сложности в деле Пати 14 фигурантов. Семерым предъявили обвинения 22 октября, из них двое - несовершеннолетние. Еще троих задержали 6 ноября. Среди них - двое 18-летних юношей и 17-летняя девушка, подруга одного из них.

16 октября, иммигрант из России, 18-летний чеченец, убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Убийца родился в Москве и получил во Франции статус беженца. Ранее он угрожал людям в социальных сетях, в том числе своему учителю.

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