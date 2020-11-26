Гражданство Эстонии в этом году получили представители 18 стран

«Поздравляю всех с Днем гражданина! И тех, кто уже является гражданином Эстонии, и тех, кто только планирует это сделать – это хороший план! Гражданство Эстонии дает новые возможности и открывает новые двери», – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

«Являясь гражданами Эстонии, мы можем вносить больший вклад в благополучие и безопасность нашей страны. Граждане Эстонии могут стать полицейскими или помощниками полицейских. Каждый из нас может найти свой способ, как сделать Эстонию лучше», – добавил префект.

По состоянию на 25 ноября решением правительства ЭР в этом году гражданство получили 673 человека, из них 141 – это дети младше 15 лет. Большинство из получивших гражданство Эстонии людей до этого не имели определенного гражданства, также среди новых граждан – уроженцы 18 разных стран, в том числе России, Турции, Индии, Шри-Ланки, Кыргызстана, Китая и Финляндии. В прошлом году гражданство получили или восстановили 779 человека, из них 211 – дети младше 15 лет.

В этом году по состоянию на 25 ноября Департамент полиции и погранохраны получил 837 ходатайства о граждантсве, из них 438 – от жителей Эстонии, не имеющих определенного гражданства и 297 – от граждан России. За весь 2019 год было подано 909 ходатайств о получении или восстановлении гражданства, из них от жителей без гражданства – 499 и 312 – от граждан России.

По состоянию на 1 ноября по данным Регистра народонаселения по всему миру проживало 1268 653 гражданина Эстонии. Место жительства 1 134 451 гражданина зарегистрировано в Эстонии, 118 578 – за границей и 15 624 – как в Эстонии, так и в зарубежном государстве.

День гражданина отмечается 26 ноября, так как именно в этот день в 1918 году Земский совет издал постановление об эстонском гражданстве. День гражданина посвящен гражданину Эстонии, его правам и обязанностям, а также осознанию статуса гражданина и поднятию гражданской гордости.