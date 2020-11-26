Медицинская помощь ⟩ Что сделает коронавирус с плановым лечением

«В настоящее время можно сказать, что плановое лечение может быть ограничено в отдельных сферах и медицинских учреждениях. Но мы точно не говорим о том, что плановое лечение будет остановлено», - сказал Postimees медицинский руководитель чрезвычайной ситуации кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.
За последние сутки в Эстонии добавилось 415 зараженных коронавирусом, двое скончались.
В Департаменте здоровья Postimees сказали, что теперь плановое лечение будет ограничиваться более решительно.
Доктор Аркадий Попов сказал, что в настоящее время готовятся новые койки для больных Covid-19. «Уже сегодня уже есть дополнительные койки, поскольку потребность в стационарном лечении растет с каждым днем», - отметил Попов.
В настоящее время в больницах Эстонии находятся 183 пациента с Covid-19, и, по словам Попова, количество пациентов может скоро увеличиться до более чем 200. По словам главы Департамента здоровья Юллара Ланно, в настоящее время в больницах на 156 процентов больше больных коронавирусом, чем неделю назад.
«Планируется, что у нас будет 265 коек и еще 39 мест в отделении интенсивной терапии», - пояснил Попов. «Все пациенты с Covid-19 должны при необходимости пройти стационарное лечение, исходя из этого будет распределен персонал в медицинских учреждениях», - добавил он.
Плановое лечение придется ограничить
В дополнение к распределению персонала необходимы дополнительные койки для пациентов с Covid-19, то есть к больницам нужно больше помещений. «Опыт показывает, что одному пациенту с коронавирусом требуется в три раза больше персонала, чем обычному пациенту», - сказал Попов. Он пояснил, что в этом случае врачам необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а персонал быстрее устает.
«Можно сказать, что большинству больниц приходится ограничивать плановое лечение – все областные и центральные больницы – но объем ограничений сегодня довольно скромный», – сказал Попов. По его словам, в настоящее время плановое лечение ограничено на 20-30 процентов.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице плановое лечение также в некоторой степени ограничено за счет ортопедии, общей хирургии и урологии. «Конечно, лечение еще продолжается, но объемы просто стали меньше», - пояснил Попов. В настоящее время в Ляэне-Таллиннская центральная больнице 60 коек в инфекционной клинике для пациентов с Covid-19, а также 14 коек для пациентов с другими инфекционными заболеваниями. Поскольку количество пациентов с Covid-19 значительно увеличилось в последние недели, в больнице были созданы дополнительные койки на территории ортопедического отделения больницы Меремеэсте. В настоящее время там восемь коек для пациентов с коронавирусом, а на следующей неделе количество коек будет увеличено до 12.
По состоянию на сегодняшнее утро 49 пациентов с Covid-19 проходят лечение в Ляэне-Таллиннской центральной больнице: 44 из них находятся в инфекционной клинике, а пять - в Covid-отделении больницы Меремеэсте.
Профессор математической статистики Тартуского университета и член научного совета Кристы Фишер вчера сообщила Postimees, что в течение следующих семи дней в больницу должны прибыть 50–100 пациентов с коронавирусом.
«Лишь один процент молодых людей попадает в больницу. «В возрастной группе 60-69 лет - 10 процентов и уже 20 процентов - в возрастной группе 70-79 лет», - сказала она. «Сейчас у нас в больницах больше людей, чем весной, и эта тенденция к росту будет продолжаться», - пояснил Фишер. По ее оценке, количество пациентов в больнице увеличится в течение следующих 10 дней, поскольку изменения в количестве инфицированных коснутся пациентов больниц примерно через 10 дней.
Тревожная тенденция в Ида-Вирумаа
По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, Ида-Вируская центральная больница уже на 100 процентов заполнена пациентами с Covid-19. «Нет другого пути, кроме как постоянно добавлять больше коек», - сказал он.
Коронавирус уже выявлен у 79 человек в клинике реабилитации и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы. По данным Департамента здоровья, по состоянию на полдень среды на лечении в Ида-Вируской центральной больнице находились 57 пациентов с коронавирусом, четверо из которых - в отделении интенсивной терапии.
«По всей вероятности, в ближайшее время Ида-Вируской центральной больнице придется полностью прекратить плановое лечение, потому там находится очень большое количество пациентов. У нас могут быть серьезные проблемы в этом регионе», - сказал Попов.
Обсуждается также ограничение планового лечения в Нарвской больнице, в которой находятся 22 пациента с коронаdbhecjv, также там обнаружено внутрибольничное заражение среди персонала.
Ситуация находится под пристальным наблюдением
По словам медицинского руководителя чрезвычайной ситуации кризисного штаба Департамента здоровья Попова, ситуация находится под пристальным наблюдением, но с увеличением числа пациентов с Covid-19, нуждающихся в стационарном лечении, ограничения на плановое лечение могут также применяться в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице.
Сейчас плановое лечение ограничивается там, где речь идет о так называемом низкотехнологичном лечении. «Далее мы рассмотрим плановые дневное лечение и дневную хирургию», - пояснил Попов.
Это означает, что плановое высокотехнологичное лечение остается открытым - оно включает больных раком, сложные операции, кардиологические операции. «Все, кому нужно специальное оборудование и специальные навыки от персонала», - уточнил Попов.
Однако по мере того, как лечение этих пациентов продолжается в отделении интенсивной терапии, чем больше пациентов находится в этих палатах, тем труднее поддерживать способность оказывать медицинские услуги на прежнем уровне, добавил Попов.
Скорая медицинская помощь, пациенты с заболеванием Covid-19 и пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичном лечении, в настоящее время являются наиболее важными.