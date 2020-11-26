Медицинская помощь ⟩ Что сделает коронавирус с плановым лечением

За последние сутки в Эстонии добавилось 415 зараженных коронавирусом, двое скончались.

В Департаменте здоровья Postimees сказали, что теперь плановое лечение будет ограничиваться более решительно.

Доктор Аркадий Попов сказал, что в настоящее время готовятся новые койки для больных Covid-19. «Уже сегодня уже есть дополнительные койки, поскольку потребность в стационарном лечении растет с каждым днем», - отметил Попов.

В настоящее время в больницах Эстонии находятся 183 пациента с Covid-19, и, по словам Попова, количество пациентов может скоро увеличиться до более чем 200. По словам главы Департамента здоровья Юллара Ланно, в настоящее время в больницах на 156 процентов больше больных коронавирусом, чем неделю назад.

«Планируется, что у нас будет 265 коек и еще 39 мест в отделении интенсивной терапии», - пояснил Попов. «Все пациенты с Covid-19 должны при необходимости пройти стационарное лечение, исходя из этого будет распределен персонал в медицинских учреждениях», - добавил он.

Плановое лечение придется ограничить

В дополнение к распределению персонала необходимы дополнительные койки для пациентов с Covid-19, то есть к больницам нужно больше помещений. «Опыт показывает, что одному пациенту с коронавирусом требуется в три раза больше персонала, чем обычному пациенту», - сказал Попов. Он пояснил, что в этом случае врачам необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а персонал быстрее устает.

«Можно сказать, что большинству больниц приходится ограничивать плановое лечение – все областные и центральные больницы – но объем ограничений сегодня довольно скромный», – сказал Попов. По его словам, в настоящее время плановое лечение ограничено на 20-30 процентов.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице плановое лечение также в некоторой степени ограничено за счет ортопедии, общей хирургии и урологии. «Конечно, лечение еще продолжается, но объемы просто стали меньше», - пояснил Попов. В настоящее время в Ляэне-Таллиннская центральная больнице 60 коек в инфекционной клинике для пациентов с Covid-19, а также 14 коек для пациентов с другими инфекционными заболеваниями. Поскольку количество пациентов с Covid-19 значительно увеличилось в последние недели, в больнице были созданы дополнительные койки на территории ортопедического отделения больницы Меремеэсте. В настоящее время там восемь коек для пациентов с коронавирусом, а на следующей неделе количество коек будет увеличено до 12.

По состоянию на сегодняшнее утро 49 пациентов с Covid-19 проходят лечение в Ляэне-Таллиннской центральной больнице: 44 из них находятся в инфекционной клинике, а пять - в Covid-отделении больницы Меремеэсте.

Профессор математической статистики Тартуского университета и член научного совета Кристы Фишер вчера сообщила Postimees, что в течение следующих семи дней в больницу должны прибыть 50–100 пациентов с коронавирусом.