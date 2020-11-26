"Доверие пока есть": Черчесов останется у руля сборной России до конца чемпионата Европы

Сборная России под руководством Черчесова не может выиграть шесть матчей подряд. В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона, а также опустились в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022 года. За последние два месяца команда потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА, сообщает Newsru.

Сам тренер на этой неделе заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", что не собирается добровольно уходить в отставку, переложив ответственность за поражения на самих игроков и кадровые проблемы. РФС же на затянувшуюся череду неудач пока официально не реагировал.

"Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы", - сообщил источник в РФС, пожелавший остаться анонимным.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. "Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть", - отметил собеседник, добавив, что физическая готовность части игроков перед играми с Турцией и Сербией оставляла желать лучшего.

Еще один анонимный источник портала в РФС признал, что результаты сборной были раскритикованы внутри организации, но об отставке Черчесова всерьез не говорили.

"В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определенным датам и матчам, которые нужны клубам", - отметил высокопоставленный аноним.

В 2018 году сборная России под руководством Черчесова показала лучший результат в истории на чемпионатах мира, выйдя в 1/4 финала домашнего мундиаля, после чего отобралась в финальную стадию чемпионата Европы.