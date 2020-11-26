Введен красный уровень тревоги: в родильном отделении находился коронапозитивный отец

По словам Карро, в отделении соблюдались все правила, использовались средства индивидуальной защиты, и никто из сотрудников не был инфицирован и не болен. Этот случай показывает, почему родильные отделения должны быть защищены строгими требованиями, сказала Карро.

В клинике Тартуского университета с 25 ноября введен красный уровень риска. Всего в клинике существует три уровня риска, которые устанавливаются по предложению группы кризисного управления и службы инфекционного контроля. «Прежде всего, изменение уровня связано с эпидемиологической ситуацией в Эстонии, в том числе в Тартуском уезде», - сказала Карро.

«Цель красного уровня угрозы - защитить как госпитализированных, так и амбулаторных пациентов, а также медицинских работников, чей вклад в ситуации пандемии COVID-19 является ключевым», - сказала она.

Карро сказала, что по тем же причинам женская клиника также ввела ограничения, чтобы обеспечить максимально безопасную и свободную от болезней среду для новорожденных и матерей.

Все роженицы должны пройти тестирование на COVID-19, пока не будет получен результат теста, необходимо носить хирургическую маску. Маску необходимо также носить после родов при перемещении по коридору больницы или при контакте с персоналом отделения, несмотря на отрицательный результат теста.

Рожениц может сопровождать один из членов семьи, не имеющий симптомов. По прибытии в отделение сопровождающему лицу делается платный тест на COVID-19, который стоит 21 евро. Сопровождающее лицо должно заполнить декларацию о состоянии здоровья по прибытии и носить маску на протяжении всего пребывания в больнице. На кесарево сечение сопровождающее лицо не допускается.

Сопровождающее лицо должно покинуть больницу не позднее чем через 2 часа после рождения, а с 25 ноября, допуск отца или другого опорного лица в послеродовую семейную палату был временно приостановлен. В родильном отделении посещения запрещены.