Еврокомиссия одобрила эстонский план помощи туристическому сектору

В соответствии с временными рамочными мерами ЕС по государственной помощи Европейская комиссия одобрила разработанный Эстонией план помощи пострадавшему от пандемии туристическому сектору в размере 5,5 млн евро.
Помощь предоставляется в форме прямых грантов и может быть предоставлена учреждениям по размещению, турагентствам, управляющим туристическими аттракционами, поставщикам туристических услуг и поставщиками международных автобусных услуг, организаторам конференций и гидам, сообщила Еврокомиссия.
Цель помощи - облегчить неожиданную нехватку ликвидности, с которой сталкиваются эти компании из-за введенных правительством ограничений в связи с коронавирусом.
Комиссия установила, что эстонская схема помощи соответствует условиям, установленным во временных рамочных мерах, согласно которым помощь не будет превышать 800 000 евро на предприятие и будет выплачена не позднее 30 июня 2021 года.
Комиссия также считает, что помощь необходима, уместна и соразмерна устранению серьезного нарушения в экономике государства-члена.