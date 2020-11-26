Еврокомиссия одобрила эстонский план помощи туристическому сектору

Помощь предоставляется в форме прямых грантов и может быть предоставлена учреждениям по размещению, турагентствам, управляющим туристическими аттракционами, поставщикам туристических услуг и поставщиками международных автобусных услуг, организаторам конференций и гидам, сообщила Еврокомиссия.

Цель помощи - облегчить неожиданную нехватку ликвидности, с которой сталкиваются эти компании из-за введенных правительством ограничений в связи с коронавирусом.

Комиссия установила, что эстонская схема помощи соответствует условиям, установленным во временных рамочных мерах, согласно которым помощь не будет превышать 800 000 евро на предприятие и будет выплачена не позднее 30 июня 2021 года.