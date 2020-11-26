Выставка: дачи в Эстонии XX века - советские, и не только

На выставке впервые представлен обзор богатого наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сами по себе символизировали отдых большой части населения в XX веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями.