Выставка: дачи в Эстонии XX века - советские, и не только

В таллиннском Архитектурном музее заканчивает работу интересная экспозиция «Дача. Отдых и архитектура в Эстонии ХХ века», но в эти выходные вы еще успеете заглянуть на советскую дачу.
На выставке впервые представлен обзор богатого наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сами по себе символизировали отдых большой части населения в XX веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями.
Дача или база отдыха были важным аспектом советского образа жизни – местом встреч, где царила неформальная атмосфера. Помимо появления пригородных дачных районов новая архитектура зданий для отдыха означала распространение современной архитектуры за пределы густонаселенных территорий.
Такие здания, адаптированные к природе, давали архитектору возможность быть более изобретательным. В зависимости от амбиций заказчика результатом могло стать строение, по праву входящее в список лучших произведений архитектуры эпохи.
По выставке проводятся экскурсии, в том числе, и на русском языке.