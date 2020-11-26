Чт, 26.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер

Выставка: дачи в Эстонии XX века - советские, и не только

Типовая дача в Раннамыйза, построенная из произведенных на фабрике в Ярваканди щитовых материалов.

ФОТО: Triin-Ojari

В таллиннском Архитектурном музее заканчивает работу интересная экспозиция «Дача. Отдых и архитектура в Эстонии ХХ века», но в эти выходные вы еще успеете заглянуть на советскую дачу.

На выставке впервые представлен обзор богатого наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сами по себе символизировали отдых большой части населения в XX веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями.

Дача или база отдыха были важным аспектом советского образа жизни – местом встреч, где царила неформальная атмосфера. Помимо появления пригородных дачных районов новая архитектура зданий для отдыха означала распространение современной архитектуры за пределы густонаселенных территорий.

Такие здания, адаптированные к природе, давали архитектору возможность быть более изобретательным. В зависимости от амбиций заказчика результатом могло стать строение, по праву входящее в список лучших произведений архитектуры эпохи.

По выставке проводятся экскурсии, в том числе, и на русском языке.

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