Шведские принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом

У 41-летнего принца и его 35-летней супруги наблюдаются легкие симптомы - как при гриппе. Они лечатся в своем доме в Стокгольме, с ними находятся двое маленьких детей.

Ожидается, что в скором времени тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

По данным таблоида Aftonbladet, королевская семья на прошлой неделе собиралась на похоронах брата королевы Сильвии, до этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на коронавирус, и он оказался отрицательным у всех.

В начале пандемии весной принцесса София устроилась волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили коронавирусных больных. До последнего времени она работала там на полставки.