Картина дня: коронавирусный рекорд, открытие эстонских ученых и финансовая помощь турсектору

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 ноября.
Эстонские ученые выяснили, почему SARS-CoV-2 так заразен
Исследование тартуских ученых дает понять, почему вызвавший пандемию коронавирус более заразен, чем его родственники, которым не удалось распространиться по всему миру. Читать далее...
Новый коронарекорд: 415 зараженных и две смерти
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5645 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 415, то есть 7,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Организатор пикета антимасочников: «Я готов отказаться от ИВЛ, но тогда я не должен буду платить налоги»
Завтра в Таллинне пройдет акция протеста против решений правительства, вводящих ограничения в повседневную жизнь страны с целью остановить волну заражения коронавирусом. Читать далее...
Кийк: протестуйте, заражайтесь, ужесточайте ограничения или помогите остановить распространение вируса
На сегодняшней пресс-конференции, которая начнется в 12.00, острые повседневные события прокомментируют премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
2+2, маски и система светофоров: спортклубы подстраиваются к новым ограничениям
После введения правительством ЭР новых ограничений спортклубы приняли дополнительные профилактические меры, чтобы каждый посетитель мог тренироваться в безопасной среде. Какие именно — выяснял портал Rus.Postimees.
Департамент здоровья не успевает вовремя отправить уведомление о коронавирусе
Департамент здоровья с задержкой более чем на неделю проинформировал человека о том, что 13 ноября тот контактировал с коронапозитивным человеком. Читать далее...
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ 〉 Имеет ли право работодатель требовать ношение маски?
К Postimees обратился читатель, который спрашивает, может ли работодатель обязать работника носить маску. «Компания практически сразу внесла в правила внутреннего распорядка требование, что все сотрудники должны носить маски. Может ли работодатель сделать обязательным ношение маски?» - спрашивает читатель. Читать далее...
Член ученого совета: три недели без кружков и секций пошли бы всем только на пользу
Министерство социальных дел, ученый совет и Департамент здоровья просят всех жителей страны пересмотреть запланированные события, дни рождения и занятия по интересам и, по возможности, сократить свои контакты. Особенно за этим следует следить в Харьюском и Ида-Вируском уездах. Читать далее...
Покидающая Эстонию жительница Белоруссии: здесь мы смогли спокойно и без страха поспать
Вчера утром домой из Пярну отправились 14 белорусок, которые в течение десяти дней занимались оздоровлением тела и духа в эстонском санатории Tervis. Читать далее...
Майлис Репс получила новую должность при Рийгикогу
Руководство Рийгикогу сегодня утвердило члена фракции Центристской партии Майлис Репс на должность члена Комиссии по гособороне и Комиссии по делам ЕС. Читать далее...
Не мешайте мне попасть под машину – имею право!..
"После длительных дебатов (на мой взгляд, слишком длительных, но это – так, к слову) правительство пришло к заключению, что требование носить защитные маски в закрытых помещениях публичного сектора соответствует законодательным нормам Эстонской Республики", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Первое заседание депутатов после смены власти в Нарве началось с пикета и отмены дорогостоящего решения
Депутатов Нарвского горсобрания, которые сегодня шли на заседание, у дверей встречали участники пикета в поддержку экс-мэра. В зале новая правящая коалиция инициировала отставку еще двух руководителей горсобрания, а также заблокировала принятое месяц назад решение о том, что город выкупит за 120 тысяч заброшенное общежитие в центре, чтобы снести его. Читать далее...
Как избежать краха системы здравоохранения?
В Эстонии имеется самая большая в Европе потребность во врачебной помощи, и если продолжать жить с нынешней системой медицинского страхования, доступность услуг здравоохранения будет уменьшаться, выяснилось из представленного вчера отчета Центра мониторинга развития. Читать далее...
Около сотни срочнослужащих Сил обороны дали позитивный результат теста на коронавирус
Около сотни срочнослужащих Сил обороны Эстонии дали позитивный результат теста на коронавирус, большинство из них служат в Первой пехотной бригаде и в командовании кибер-подразделениями. Читать далее...
Суле: при нынешнем приросте числа зараженных сокращение планового лечения неизбежно
Как сообщил в студии "Актуальной камеры" директор Пярнуской больницы Урмас Суле, который с 1 декабря сменит Аркадия Попова во главе кризисного штаба Департамента здоровья, если темпы распространения коронавируса в Эстонии не снизятся, то прекращение или значительное сокращение планового лечения в больницах станет неизбежным. Читать далее...
Пост о том, как житель Вильянди оказался коронапозитивным без анализа, оказался глупой шуткой
Ставший вирусным пост о том, как житель Вильянди оказался коронапозитивным без анализа его пробы, оказался фейком и глупой шуткой. По словам сборщиков проб, печально, что вместо того, чтобы заниматься своей работой, когда вирус только распространяется, они вынуждены тратить время на опровержение фейков. Читать далее...
Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром?
О введении безусловного базового дохода в странах ЕС дискутируют уже давно. Сторонники регулярной выплаты государством фиксированной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без выполнения им необходимой работы говорят о том, что это помогло бы сгладить все региональные различия внутри Евросоюза и усилило бы социальное и экономическое сотрудничество. Читать далее...
Экономист: как и ожидалось, рост заработной платы ускорился
В третьем квартале рост заработной платы ускорился до 3 процентов. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году вырастет на 3%, а в следующем – лишь не намного больше, на 3,5%. Читать далее...
Еврокомиссия одобрила эстонский план помощи туристическому сектору
В соответствии с временными рамочными мерами ЕС по государственной помощи Европейская комиссия одобрила разработанный Эстонией план помощи пострадавшему от пандемии туристическому сектору в размере 5,5 млн евро. Читать далее...