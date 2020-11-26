Картина дня: коронавирусный рекорд, открытие эстонских ученых и финансовая помощь турсектору

Эстонские ученые выяснили, почему SARS-CoV-2 так заразен

Исследование тартуских ученых дает понять, почему вызвавший пандемию коронавирус более заразен, чем его родственники, которым не удалось распространиться по всему миру. Читать далее...

Новый коронарекорд: 415 зараженных и две смерти

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5645 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 415, то есть 7,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Организатор пикета антимасочников: «Я готов отказаться от ИВЛ, но тогда я не должен буду платить налоги»

Завтра в Таллинне пройдет акция протеста против решений правительства, вводящих ограничения в повседневную жизнь страны с целью остановить волну заражения коронавирусом. Читать далее...

Кийк: протестуйте, заражайтесь, ужесточайте ограничения или помогите остановить распространение вируса

На сегодняшней пресс-конференции, которая начнется в 12.00, острые повседневные события прокомментируют премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

2+2, маски и система светофоров: спортклубы подстраиваются к новым ограничениям

После введения правительством ЭР новых ограничений спортклубы приняли дополнительные профилактические меры, чтобы каждый посетитель мог тренироваться в безопасной среде. Какие именно — выяснял портал Rus.Postimees.

Департамент здоровья не успевает вовремя отправить уведомление о коронавирусе

Департамент здоровья с задержкой более чем на неделю проинформировал человека о том, что 13 ноября тот контактировал с коронапозитивным человеком. Читать далее...

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ 〉 Имеет ли право работодатель требовать ношение маски?

К Postimees обратился читатель, который спрашивает, может ли работодатель обязать работника носить маску. «Компания практически сразу внесла в правила внутреннего распорядка требование, что все сотрудники должны носить маски. Может ли работодатель сделать обязательным ношение маски?» - спрашивает читатель. Читать далее...

Член ученого совета: три недели без кружков и секций пошли бы всем только на пользу

Министерство социальных дел, ученый совет и Департамент здоровья просят всех жителей страны пересмотреть запланированные события, дни рождения и занятия по интересам и, по возможности, сократить свои контакты. Особенно за этим следует следить в Харьюском и Ида-Вируском уездах. Читать далее...

Покидающая Эстонию жительница Белоруссии: здесь мы смогли спокойно и без страха поспать

Вчера утром домой из Пярну отправились 14 белорусок, которые в течение десяти дней занимались оздоровлением тела и духа в эстонском санатории Tervis. Читать далее...

Майлис Репс получила новую должность при Рийгикогу

Руководство Рийгикогу сегодня утвердило члена фракции Центристской партии Майлис Репс на должность члена Комиссии по гособороне и Комиссии по делам ЕС. Читать далее...

Не мешайте мне попасть под машину – имею право!..