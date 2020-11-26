Картина дня: коронавирусный рекорд, открытие эстонских ученых и финансовая попощь турсектору

Эстонские ученые выяснили, почему SARS-CoV-2 так заразен

Исследование тартуских ученых дает понять, почему вызвавший пандемию коронавирус более заразен, чем его родственники, которым не удалось распространиться по всему миру. Читать далее...

Новый коронарекорд: 415 зараженных и две смерти

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5645 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 415, то есть 7,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Кийк: протестуйте, заражайтесь, ужесточайте ограничения или помогите остановить распространение вируса

На сегодняшней пресс-конференции, которая начнется в 12.00, острые повседневные события прокомментируют премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

2+2, маски и система светофоров: спортклубы подстраиваются к новым ограничениям

После введения правительством ЭР новых ограничений спортклубы приняли дополнительные профилактические меры, чтобы каждый посетитель мог тренироваться в безопасной среде. Какие именно — выяснял портал Rus.Postimees.

Департамент здоровья не успевает вовремя отправить уведомление о коронавирусе

Департамент здоровья с задержкой более чем на неделю проинформировал человека о том, что 13 ноября тот контактировал с коронапозитивным человеком. Читать далее...

Член ученого совета: три недели без кружков и секций пошли бы всем только на пользу

Министерство социальных дел, ученый совет и Департамент здоровья просят всех жителей страны пересмотреть запланированные события, дни рождения и занятия по интересам и, по возможности, сократить свои контакты. Особенно за этим следует следить в Харьюском и Ида-Вируском уездах. Читать далее...

Не мешайте мне попасть под машину – имею право!..

"После длительных дебатов (на мой взгляд, слишком длительных, но это – так, к слову) правительство пришло к заключению, что требование носить защитные маски в закрытых помещениях публичного сектора соответствует законодательным нормам Эстонской Республики", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Как избежать краха системы здравоохранения?

В Эстонии имеется самая большая в Европе потребность во врачебной помощи, и если продолжать жить с нынешней системой медицинского страхования, доступность услуг здравоохранения будет уменьшаться, выяснилось из представленного вчера отчета Центра мониторинга развития. Читать далее...

Суле: при нынешнем приросте числа зараженных сокращение планового лечения неизбежно

Как сообщил в студии "Актуальной камеры" директор Пярнуской больницы Урмас Суле, который с 1 декабря сменит Аркадия Попова во главе кризисного штаба Департамента здоровья, если темпы распространения коронавируса в Эстонии не снизятся, то прекращение или значительное сокращение планового лечения в больницах станет неизбежным. Читать далее...

Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром?

О введении безусловного базового дохода в странах ЕС дискутируют уже давно. Сторонники регулярной выплаты государством фиксированной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без выполнения им необходимой работы говорят о том, что это помогло бы сгладить все региональные различия внутри Евросоюза и усилило бы социальное и экономическое сотрудничество. Читать далее...

Экономист: как и ожидалось, рост заработной платы ускорился

В третьем квартале рост заработной платы ускорился до 3 процентов. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году вырастет на 3%, а в следующем – лишь не намного больше, на 3,5%. Читать далее...

Еврокомиссия одобрила эстонский план помощи туристическому сектору

В соответствии с временными рамочными мерами ЕС по государственной помощи Европейская комиссия одобрила разработанный Эстонией план помощи пострадавшему от пандемии туристическому сектору в размере 5,5 млн евро. Читать далее...