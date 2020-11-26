Фото ⟩ Покупатели дома не верят своим глазам: кухонная столешница парит в воздухе!

Дизайнер Ли-Энн Питчер продает свой дом, находящийся в одном из самых престижных районов Квинсленда. Однако в доме, выставленном на продажу за 1,42 миллиона евро (в пересчете с австралийских долларов, разумеется), есть одна деталь, сделанная ее руками, которая сбивает с толку потенциальных покупателей.

В доме с множеством эксклюзивных решений и изысканных деталей самое пристальное внимание привлекает кухня, в центре которой находится парящая рабочая поверхность. Решение создать визуальную иллюзию парящей столешницы и воплощение идеи принадлежит самой Ли-Энн. Кстати, в 2012 году новаторская кухня дизайнера также получила награду за лучшую кухню Квинсленда.

Кухня - не единственное потрясающее помещение в этом доме. В доме с высокими потолками и отделкой из фарфора и мрамора также есть бассейн, ванная комната с домашним спа и многое другое. Хозяйка дома спроектировала дом от начала до конца. Как говорит она сама - профессионал с золотыми руками и зоркими глазами - после продажи ей придется покинуть созданный пять лет назад дом с тяжелым сердцем.