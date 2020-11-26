Экономист: как и ожидалось, рост заработной платы ускорился

Рост среднемесячной заработной платы брутто ускорился с 1% во втором квартале до 3% в третьем. Рост заработной платы в третьем квартале был несколько быстрее, чем во втором, поскольку экономическая активность снова повысилась летом после первой волны вируса, и для получения субсидий на заработную плату не было необходимости демонстрировать значительное снижение заработной платы. Если во втором квартале количество отработанных часов на одного сотрудника было на 5% меньше, чем год назад, то в третьем квартале объём работы был примерно таким же, как годом ранее.

Однако в четвёртом квартале экономический рост снова замедлится, поскольку вторая волна коронавируса разрушает экономику как в Эстонии, так и в других странах. Но, хотя в Европе инфицировано намного больше людей, чем весной, ограничения на передвижение являются более целенаправленными и, следовательно, менее разрушительными для экономики. Поэтому влияние ограничений на экономику должно быть мягче, чем весной.

В следующем году рост заработной платы должен быть лишь не намного быстрее, чем в этом году

По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата с выплатой пособий в этом году вырастет всего на 3%. По мере ускорения экономического роста, в следующем году рост заработной платы ускорится до 3,5 процента. Положение домашних хозяйств улучшит прекращение роста цен – уровень цен в этом году снизится на 0,4 процента.

По отраслям картина оставалась пестрой