Экономист: как и ожидалось, рост заработной платы ускорился

В третьем квартале рост заработной платы ускорился до 3 процентов. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году вырастет на 3%, а в следующем – лишь не намного больше, на 3,5%.
Рост среднемесячной заработной платы брутто ускорился с 1% во втором квартале до 3% в третьем. Рост заработной платы в третьем квартале был несколько быстрее, чем во втором, поскольку экономическая активность снова повысилась летом после первой волны вируса, и для получения субсидий на заработную плату не было необходимости демонстрировать значительное снижение заработной платы. Если во втором квартале количество отработанных часов на одного сотрудника было на 5% меньше, чем год назад, то в третьем квартале объём работы был примерно таким же, как годом ранее.
Однако в четвёртом квартале экономический рост снова замедлится, поскольку вторая волна коронавируса разрушает экономику как в Эстонии, так и в других странах. Но, хотя в Европе инфицировано намного больше людей, чем весной, ограничения на передвижение являются более целенаправленными и, следовательно, менее разрушительными для экономики. Поэтому влияние ограничений на экономику должно быть мягче, чем весной.
В следующем году рост заработной платы должен быть лишь не намного быстрее, чем в этом году
По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата с выплатой пособий в этом году вырастет всего на 3%. По мере ускорения экономического роста, в следующем году рост заработной платы ускорится до 3,5 процента. Положение домашних хозяйств улучшит прекращение роста цен – уровень цен в этом году снизится на 0,4 процента.
По отраслям картина оставалась пестрой
Положительный момент состоит в том, что если весной уровень заработной платы был ниже, чем год назад в половине отраслей, то летом заработная плата упала только в двух отраслях: торговле и туризме. Средняя заработная плата не изменилась в течение года в строительстве, где объём работ за год сократился примерно на одну десятую. Заработная плата продолжала быстро расти в высокооплачиваемых секторах, таких как информационные технологии, энергетика и финансы.