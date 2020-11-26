Чт, 26.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • С завтрашнего дня EAS принимает заявки на пособия для пострадавших от кризиса фирм

С завтрашнего дня EAS принимает заявки на пособия для пострадавших от кризиса фирм

EAS.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Согласно решению правительства с завтрашнего дня, 27 ноября Фонд развития предпринимательства (EAS) начнет предлагать прямые пособия предприятиям, занятым в сферах размещения, туризма, организации туристических рейсов, конференций, международных маршрутных перевозок и прочих туристических услуг, в том числе услуг гида. Объем мер помощи — 5,8 миллиона евро.

Сумма кризисной помощи на компанию составляет от 2 000 до 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности компании, размера, потери оборота, уплаченных налогов на рабочую силу и необходимости пережить кризисный период.

Для предлагающих туристические услуги и гидов предусмотрена отдельная сумма субсидии в размере от 3000 до 5000 евро, в зависимости от оборота компании. Операторы международных маршрутных перевозок также могут подать заявку на субсидию в размере до 200 000 евро на компанию.

Чтобы снизить нагрузку на ИТ-системы, подача заявлений откроется для целевых групп в разное время. Прием заявок для туроператоров, туристических достопримечательностей, организаторов конференций и операторов международных маршрутных перевозок откроется 27 ноября в 9:00.

Для предлагающих туристические услуги и гидов прием заявок откроется 30 ноября в 9:00.

Расписание:

ФОТО: EAS

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