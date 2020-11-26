С завтрашнего дня EAS принимает заявки на пособия для пострадавших от кризиса фирм

Сумма кризисной помощи на компанию составляет от 2 000 до 60 000 евро, в зависимости от сферы деятельности компании, размера, потери оборота, уплаченных налогов на рабочую силу и необходимости пережить кризисный период.

Для предлагающих туристические услуги и гидов предусмотрена отдельная сумма субсидии в размере от 3000 до 5000 евро, в зависимости от оборота компании. Операторы международных маршрутных перевозок также могут подать заявку на субсидию в размере до 200 000 евро на компанию.

Чтобы снизить нагрузку на ИТ-системы, подача заявлений откроется для целевых групп в разное время. Прием заявок для туроператоров, туристических достопримечательностей, организаторов конференций и операторов международных маршрутных перевозок откроется 27 ноября в 9:00.

Для предлагающих туристические услуги и гидов прием заявок откроется 30 ноября в 9:00.

Расписание:

ФОТО: EAS