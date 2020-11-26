Хватает ли в эстонских больницах средств индивидуальной защиты?

Главный специалист отдела неотложной медицины Департамента здоровья Андрас Баньяш сказал Postimees, что, учитывая ситуацию на складах больниц и их потребности, можно сказать, что запас средств индивидуальной защиты в настоящее время достаточен.

«С весны больницы сделали крупные закупки и значительно пополнили свои запасы», - сказал Баньяш. Кроме того, цепочки поставок средств индивидуальной защиты сегодня намного безопаснее, чем весной.