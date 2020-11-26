Хватает ли в эстонских больницах средств индивидуальной защиты?

Число инфицированных коронавирусом увеличивается с каждым днем: сегодня в Эстонии зарегистрировано рекордное количество новых коронапозитиивных - 415 человек, 183 пациента с Covid-19 нуждаются в стационарном лечении. Postimees задается вопросом: как в больницах обстоят дела со средствами индивидуальной защиты?
Главный специалист отдела неотложной медицины Департамента здоровья Андрас Баньяш сказал Postimees, что, учитывая ситуацию на складах больниц и их потребности, можно сказать, что запас средств индивидуальной защиты в настоящее время достаточен.
«С весны больницы сделали крупные закупки и значительно пополнили свои запасы», - сказал Баньяш. Кроме того, цепочки поставок средств индивидуальной защиты сегодня намного безопаснее, чем весной.
«В дополнение к запасу, уже имеющемуся в больницах, государство создало месячный централизованный резерв средств индивидуальной защиты, который будет мобилизован, если запасы в больницах начнут иссякать», - сказал Баньяш. Он добавил, что госрезерв необходимо использовать, например, в случае перебоев с поставками, как это произошло весной.