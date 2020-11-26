В Эстонии растет заболеваемость ОРЗ

Доля детей среди заболевших остается на уровне 30 процентов. По-прежнему в Эстонии еще не подтвердилось ни одного случая вируса гриппа. Больше всего зарегистрировано обращений к врачам в Таллинне и Тартуском уезде, на Хийумаа по-прежнему ни одного случая заболевания ОРЗ.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, заболевшему ОРЗ следует оставаться дома и лечиться, заболевание может продлиться до 7 дней. «Напоминаем, что пребывание на работе, в школе, в детском саду изнуряет организм», - сказала Метсоя.

В Эстонии доминирует риновирус, для которого характерны чихание, насморк, иногда боль в горле. У детей могут быть кашель и жар. Риновирусы являются причиной от 30 до 40 процентов так называемых простуд у взрослых.

По данным Европейской сети надзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе остается низкой. По данным ВОЗ, число тестов в отношении гриппа немного повысилось, с 26 октября по 8 ноября в 102 странах было сделано 1 086 387 тестов на грипп, из которых только 100 оказались позитивными, 63 из них были вируса гриппа А, а 37 — вируса гриппа В.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и температура. Нередко болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, каким именно вирусом вызвано заболевание, и точно определить это можно только в вирусологической лаборатории.