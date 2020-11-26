Организатор пикета антимасочников: «Я готов отказаться от ИВЛ, но тогда я не должен буду платить налоги»

По одну сторону баррикады стоят врачи, ученые, люди из групп риска и те, кто не хочет их заразить и потерять, и поэтому согласны на ограничения. По другую - те, кто против ограничений, не желает носить маску, теряет доход и в целом не согласен ни с методами борьбы, ни с оценками происходящего в мире. На наши вопросы ответил инициатор акции Андрей Вестеринен.

- Вы являетесь одним из организаторов этого пикета или подключились в процессе? Откуда вообще такая идея - вывести людей на улицу?

- Это мой второй в жизни опыт организации публичного собрания. В первый раз мы организовывали пикет несколько лет назад в поддержку эстонских охранников, которые находились в заключении в Индии. Тогда акция прошла перед Министерством иностранных дел. В этот раз идея организовать акцию протеста пришла мне в голову после решения правительства об обязательном ношении масок. Я посмотрел на реакцию эстоноязычных и понял, что мнения эстонцев и русских по этому вопросу совпадают. Я связался с Вильямом Ковалем, который придерживается таких же взглядов, и он поддержал мою идею организовать пикет. Соответственно, он распространил информацию среди своих эстоноязычных подписчиков в социальных сетях.

- Какова цель мероприятия?

- Основная цель пикета заключается в попытке выстроить необходимый диалог между правительством и народом. Такие решения, как поголовная обязанность носить маски, правительство должно принимать после референдума. Народ должен решать, принимать такие меры или нет. А у нас получается, что правительство в составе нескольких лиц решает подобные вопросы без согласования с народом.

Требования пикетчиков Претензия сформулирована в семи тезисах, основная суть которых сводится к тому, что людей из групп риска нужно защитить от распространения вирусов, но всем здоровым нужно разрешить работать, учиться, развлекаться. Предприниматели должны продолжить свой бизнес, а Эстония должна жить без масок. Поскольку используемые тесты допускают погрешность в 1-2%, пикетчики требуют еще раз проверить всех тех, чей результат оказался положительным, и обязать использовать только тесты со стопроцентной гарантией точности. Политиков и врачей призывают прекратить запугивать население, а научный совет - доказать, что все его методы обоснованны.

- Ваша программа состоит из семи пунктов. Начнем с требования о защите групп риска и предоставления свободы действий остальным. Как это можно сделать, если молодым и здоровым вы требуете разрешить работать, учиться, веселиться, не носить маски. Они вернутся домой, где с ними живут люди, входящие в группы риска. Или их нужно отселить в гетто?