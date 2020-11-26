Организатор пикета антимасочников: «Я готов отказаться от ИВЛ, но тогда я не должен буду платить налоги»
Завтра в Таллинне пройдет акция протеста против решений правительства, вводящих ограничения в повседневную жизнь страны с целью остановить волну заражения коронавирусом.
По одну сторону баррикады стоят врачи, ученые, люди из групп риска и те, кто не хочет их заразить и потерять, и поэтому согласны на ограничения. По другую - те, кто против ограничений, не желает носить маску, теряет доход и в целом не согласен ни с методами борьбы, ни с оценками происходящего в мире. На наши вопросы ответил инициатор акции Андрей Вестеринен.
- Вы являетесь одним из организаторов этого пикета или подключились в процессе? Откуда вообще такая идея - вывести людей на улицу?
- Это мой второй в жизни опыт организации публичного собрания. В первый раз мы организовывали пикет несколько лет назад в поддержку эстонских охранников, которые находились в заключении в Индии. Тогда акция прошла перед Министерством иностранных дел. В этот раз идея организовать акцию протеста пришла мне в голову после решения правительства об обязательном ношении масок. Я посмотрел на реакцию эстоноязычных и понял, что мнения эстонцев и русских по этому вопросу совпадают. Я связался с Вильямом Ковалем, который придерживается таких же взглядов, и он поддержал мою идею организовать пикет. Соответственно, он распространил информацию среди своих эстоноязычных подписчиков в социальных сетях.
- Какова цель мероприятия?
- Основная цель пикета заключается в попытке выстроить необходимый диалог между правительством и народом. Такие решения, как поголовная обязанность носить маски, правительство должно принимать после референдума. Народ должен решать, принимать такие меры или нет. А у нас получается, что правительство в составе нескольких лиц решает подобные вопросы без согласования с народом.
Требования пикетчиков
Претензия сформулирована в семи тезисах, основная суть которых сводится к тому, что людей из групп риска нужно защитить от распространения вирусов, но всем здоровым нужно разрешить работать, учиться, развлекаться. Предприниматели должны продолжить свой бизнес, а Эстония должна жить без масок.
Поскольку используемые тесты допускают погрешность в 1-2%, пикетчики требуют еще раз проверить всех тех, чей результат оказался положительным, и обязать использовать только тесты со стопроцентной гарантией точности. Политиков и врачей призывают прекратить запугивать население, а научный совет - доказать, что все его методы обоснованны.
- Ваша программа состоит из семи пунктов. Начнем с требования о защите групп риска и предоставления свободы действий остальным. Как это можно сделать, если молодым и здоровым вы требуете разрешить работать, учиться, веселиться, не носить маски. Они вернутся домой, где с ними живут люди, входящие в группы риска. Или их нужно отселить в гетто?
- Если молодые здоровые люди не будут заниматься своими повседневными делами, – работать, учиться, проводить досуг, – это очень пагубно скажется на их жизни. Нелогично получается, что мы боремся с вирусом, но при этом забываем о других жизненно важных проблемах и задачах. Надо пропагандировать более здоровый образ жизни, а не нагнетать страх в обществе. В группу риска, по-моему, входят люди не только пожилые люди, но и те, которые, к сожалению, мало времени и внимания уделяют своему здоровью.
- У нас есть пожилые родители, больные родственники. Я не готова убить своих, а вы готовы?
- Это провокационный вопрос. Понятное дело, что никто не заинтересован в том, чтобы кто-то умер. Но смерть человека – это естественный процесс нашей жизни. Люди умирают от совершенно разных заболеваний. А сейчас получается, что мы говорим только о вирусе COVID и при этом забываем, что люди болеют также и другими заболеваниями.
- Это провокационное мероприятие, поэтому вопросы могут быть провокационными.
- Абсолютно не согласен с тем, что это провокационное мероприятие. Люди по причине подобных неправомерных решений со стороны правительства забывают о своих правах, которые указаны в Конституции. Раз в стране не введено чрезвычайное положение и нет карантинных мер, люди могут участвовать в пикетах, если хотят.
- Слышали ли вы когда-нибудь о методах тестирования, анализах, имеющих стопроцентную точность? Даже тест на отцовство, определяющееся по ДНК, имеет наивысшую вероятность 99,999 процента. Вы бы поверили тому, кто уверяет, что гарантирует достоверность в сто процентов?
- Мы не требуем напрямую проведения тестирования со стопроцентным результатом. Но насколько данное тестирование является объективным? Надо разобраться, прежде всего, в надежности этого тестирования. К возможности проверить результаты данного тестирования нужно допустить ведущих ученых, а не только тех врачей и ученых, которые не хотят становиться диссидентами.
- Я правильно поняла, что акция не направлена конкретно против масок, это протест против всех методов решения проблемы? Вы не верите в силу и опасность Covid-19?
- В данном случае мы проводим пикет не только против масок, а именно против нелогичных мер правительства. Решение правительства в данном случае создает двойную, а то и тройную трактовку. В обществе начинается хаос. Общество разделяется на тех, кто в масках, и тех, кто не хочет или не может их надевать. В решении правительства сказано, что при наличии особо важных причин человек может ходить без маски. Что это за особо важные причины? Это человеческие убеждения или другие объективные причины?
Не указано этого в правительственном решении (в действительности, в решении четко перечислены причины, которые освобождают людей от обязанности носить маску - прим. И.К.). Я понимаю прекрасно, что вирус COVID-19 существует. Но помимо этого вируса в мире есть сотни других вирусов и очень много разных заболеваний. Медицина сейчас особое внимание уделяет ковиду, но при этом на второй план отступают другие важные медицинские задачи. Люди не могут в течение нескольких месяцев попасть на прием к врачу-специалисту, откладываются плановые операции. Разве это нормально? Наносится огромнейший ущерб экономике. Кто будет отвечать за эти последствия?
- Сегодня онколог Владимир Афанасьев написал в Facebook пост, в котором выразил недовольство тем, что СМИ дают трибуну коронадиссидентам и антимасочникам. Он объяснил, что тоже имеет право работать и лечить людей и попросил не мешать ему это делать, распространяя безответственную чушь. Что вы можете ответить доктору?
- Уважаемый доктор Владимир Афанасьев придерживается выбранной линии, официальной линии Департамента здоровья, а также ведущей в Эстонии больницы. У них, к сожалению, нет выбора. Они должны соглашаться с официальной версией. А те врачи, которые придерживаются другого мнения, а среди них очень много авторитетных учёных и врачей (ни одного имени, впрочем, названо не было - прим. ред.), становятся в глазах своих коллег диссидентами. Если Владимир Афанасьев считает, что не имеет смысла выстраивать диалог между народом и правительством, а нужно исходить из того, что говорят врачи, то давайте добровольно откажемся от своих прав и все станем подопытными кроликами.
- Вы сами не боитесь заболеть? И, раз уж пошла такая пьянка, задам вопрос, который задается всем диссидентам: вы готовы отказаться от ИВЛ в случае заболевания и тяжелого течения болезни?
- Я, как и любой нормальный человек, конечно, боюсь потерять свое здоровье, но в жизни мне приходилось проходить через разные сложные жизненные ситуации, и я понимаю, что случиться может все что угодно. Поэтому сказать, что я не боюсь – это соврать. Я просто более ответственно отношусь к своему здоровью. Закаляюсь, купаюсь в холодном море, стараюсь следить за своим самочувствием, занимаюсь спортом. Последнее время, конечно, меньше на это остается времени, но я стараюсь это делать. Да, я готов отказаться от ИВЛ, но тогда логично, что я не должен буду платить социальный налог. А так как я послушный налогоплательщик, я имею право на полное медицинское обслуживание, гарантированное медицинским страхованием.