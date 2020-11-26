Чт, 26.11.2020
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Михаил Кылварт
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Майлис Репс получила новую должность при Рийгикогу

Майлис Репс

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Руководство Рийгикогу сегодня утвердило члена фракции Центристской партии Майлис Репс на должность члена Комиссии по гособороне и Комиссии по делам ЕС. 

Майлис Репс 20 ноября заявила, что подает в отставку с поста министра науки и образования в связи со скандалом и возвращается в Рийгикогу.

Эстонская газета Õhtuleht в течение трех дней следила за Репс и ее семьей, после чего опубликовала фотографии о том, как на служебной машине развозят ее детей в школу и кружки по интересам. Этот материал вызвал в обществе неоднозначное отношение как относительно министра, так и издания. После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.

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