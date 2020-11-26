Чт, 26.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • На легендарном таллиннском стадионе "Калев" вовсю хозяйничают экскаваторы

Фото ⟩ На легендарном таллиннском стадионе "Калев" вовсю хозяйничают экскаваторы

Kalevi Keskstaadioni renoveerimine.

ФОТО: Eero Vabamägi

Центральный стадион "Калев", расположенный в центре Таллинна, уже более 60 лет принимает праздники танца и международные и национальные соревнования. На сегодня полным ходом идет реконструкция стадиона, а к лету будет построено и здание спорткомплекса, пишет Postimees.

Стадион, построенный в 1955 году с помощью членов спортобщества «Калев», к настоящему времени устарел - подсобные помещения стадиона, трибуна, оборудование с техническими сетями и все остальное, были сильно изношены.

К тому же стадион перестал соответствовать международным стандартам. Теперь же  на стадионе, вмещавшем около 12 тысяч зрителей, развернуто строительство, и в будущем здесь на площади 7,4 гектаров будет вмещаться 15 тысяч человек.

На новом стадионе также будет установлена факельная вышка и, в соответствии с составленным год назад городским планом, будет построена часть дороги для немоторизованного транспорта Rahva Rada.

Прилегающее старое здание клуба заменит спорткомплекс, предлагающий различные услуги. Например, спортсмены смогут останавливаться там, пользоваться прачечной и раздевалками, а также там будет принимать физиотерапевт. В здании планируется открыть атлетический и спортивные залы. Заодно в новом здании будут построены офисные помещения клуба.

Реконструкция стадиона "Калев"

ФОТО: Eero Vabamägi

Реконструкция стадиона "Калев".

ФОТО: Eero Vabamägi

Стадион "Калев".

ФОТО: Eesti Spordiselts Kalev

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back