Фото ⟩ На легендарном таллиннском стадионе "Калев" вовсю хозяйничают экскаваторы

Стадион, построенный в 1955 году с помощью членов спортобщества «Калев», к настоящему времени устарел - подсобные помещения стадиона, трибуна, оборудование с техническими сетями и все остальное, были сильно изношены.

К тому же стадион перестал соответствовать международным стандартам. Теперь же на стадионе, вмещавшем около 12 тысяч зрителей, развернуто строительство, и в будущем здесь на площади 7,4 гектаров будет вмещаться 15 тысяч человек.

На новом стадионе также будет установлена факельная вышка и, в соответствии с составленным год назад городским планом, будет построена часть дороги для немоторизованного транспорта Rahva Rada.

Прилегающее старое здание клуба заменит спорткомплекс, предлагающий различные услуги. Например, спортсмены смогут останавливаться там, пользоваться прачечной и раздевалками, а также там будет принимать физиотерапевт. В здании планируется открыть атлетический и спортивные залы. Заодно в новом здании будут построены офисные помещения клуба.



Реконструкция стадиона "Калев" ФОТО: Eero Vabamägi

Реконструкция стадиона "Калев". ФОТО: Eero Vabamägi